Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM, khoai lang giàu dinh dưỡng, được xếp vào danh sách thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nhiều chất xơ, tinh bột và ít calo.

Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam (Viện Dinh dưỡng), trong 100g khoai lang chứa: 69,9g nước, 116 kcal, 1,2g protein, 0,3g lipid, 27,1g carbohydrate, 0,8g chất xơ, 36mg canxi, 0,9mg sắt, 56mg phốt pho, 30mg vitamin C, 0,09mg vitamin B1, 0,3mg vitamin B2, 0,1mg vitamin PP. Những dưỡng chất này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bác sĩ Vũ liệt kê 4 lợi ích của khoai với sức khỏe:

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ ung thư: Khoai lang giàu chất chống oxy hóa và chất chống viêm, giúp bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây ung thư và độc tố. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng khoai lang có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ ung thư nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao.

Tăng cường sức khỏe mắt, da và xương: Nhờ chứa nhiều vitamin A, khoai lang giúp bảo vệ sức khỏe mắt, hỗ trợ làn da khỏe mạnh và tăng cường sức khỏe xương.

Củng cố hệ miễn dịch: Vitamin C trong khoai lang đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật hiệu quả.

Hỗ trợ quản lý cân nặng: Chất xơ trong khoai lang tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý, dù lượng calo của khoai lang cao hơn khoai tây.

Khoai lang tốt cho sức khỏe. Ảnh: P.T.

5 không khi ăn khoai lang

- Không ăn khoai lang có đốm đen: Đây là dấu hiệu khoai hỏng hoặc nhiễm nấm. Những đốm đen này có thể chứa các hợp chất độc hại, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa hoặc gây ngộ độc nhẹ. Khi phát hiện khoai lang có đốm đen trên vỏ hoặc thịt củ, bạn nên loại bỏ phần bị hỏng. Nếu đốm đen lan rộng, tốt nhất là không sử dụng để tránh rủi ro cho sức khỏe.

- Không ăn khi đói: Khoai lang chứa nhiều carbohydrate và chất xơ, nếu ăn khi bụng rỗng, lượng đường trong khoai lang có thể khiến dạ dày tiết nhiều axit hơn, gây cảm giác khó chịu, đầy hơi hoặc trào ngược. Nên ăn vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Ăn khoai lang vào buổi tối dễ bị đầy bụng.

- Không ăn khoai đã để quá lâu: Khi đó khoai dễ bị mốc, mọc mầm hoặc hà. Khoai có thể sản sinh các chất độc hại hoặc mất đi giá trị dinh dưỡng.

- Không dùng khoai lang thay cơm hoàn toàn: Dù đây là nguồn cung cấp carbohydrate tốt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất nhưng ăn khoai lang thay cơm có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là protein và các vi chất cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, tiêu thụ khoai lang quá mức có thể gây dư thừa một số chất như vitamin A hoặc chất xơ, dẫn đến rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu. Một bữa ăn lành mạnh có thể gồm khoai lang luộc, một phần thịt nạc và rau xanh để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

- Không ăn cả vỏ khoai lang: Dù bộ phận này chứa chất xơ và một số chất chống oxy hóa nhưng có thể tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn hoặc dư lượng thuốc trừ sâu nếu không được rửa sạch kỹ lưỡng. Ngoài ra, vỏ khoai lang khó tiêu hóa, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ gây khó chịu hoặc đầy bụng.

Lưu ý khi sử dụng, để tận dụng hết giá trị dinh dưỡng của khoai lang, bạn nên chế biến bằng cách hấp hoặc luộc. Tránh luộc quá lâu để không làm mất các vitamin tan trong nước như folate.

Phụ nữ mang thai chỉ nên ăn khoai lang với lượng vừa phải (1 củ/ngày, vào buổi sáng hoặc trưa) để tránh đầy bụng. Người mắc bệnh thận cần tránh khoai lang do hàm lượng kali cao, có thể gây áp lực cho tim nếu thận không lọc được kali hiệu quả.

