Tôi thấy cứ vào tháng 9-11, nhiều bệnh viện tiếp nhận nhiều ca bệnh cấp cứu vì tắc ruột do ăn quả hồng giòn (hồng ngâm). Vì sao loại quả ngon, giá rẻ, phổ biến này có thể gây bệnh? Ai không nên dùng quả hồng này thưa bác sĩ? (Quỳnh Như, Hà Tĩnh).

Bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) tư vấn:

Trong hồng ngâm (hồng giòn) có nhiều vitamin và khoáng chất như: Vitamin A, vitamin C, các chất xơ hòa tan, mangan, đồng, và đặc biệt là hợp chất phenolic - tác dụng chống oxi hóa, ngăn ngừa bệnh ung thư, bảo vệ tim mạch. Do giàu dưỡng chất, có vị ngọt thanh, giòn nên hồng ngâm được rất nhiều người yêu thích.

Quả hồng dù ăn rất ngon và có giá trị dinh dưỡng, nhưng không phải ai cũng có thể ăn hoặc ăn nhiều được. Nguyên nhân là quả hồng còn chứa chất tanin gây ra vị chát và chất pectin. Chất này có nhiều trong vỏ và quả hồng xanh chưa chín kỹ.

Tanin và pectin là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột. Khi ăn nhiều hồng, nhất là khi đói, các chất này cộng với chất xơ trong quả hồng sẽ kết tụ dưới tác dụng của axit dạ dày gây đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn…

Ăn nhiều hồng, các chất xơ sẽ vón lại, tạo thành khối bã ở khu vực ruột non, không được đẩy ra ngoài theo đường bài tiết tự nhiên, sẽ gây tắc nghẽn đường tiêu hóa. Người cao tuổi, trẻ nhỏ ăn quả hồng cũng dễ bị táo bón, tắc ruột, nếu không được cấp cứu kịp thời, để lâu có thể gây thủng ruột.

Quả hồng giòn. Ảnh: Thiện Lương

"6 không" khi ăn quả hồng giòn

Để tiếp tục thưởng thức loại trái cây thơm ngon này mà không sợ bị tắc ruột hay các vấn đề về tiêu hóa, ngoài việc ngâm hồng sau khi gọt vỏ để giảm bớt lượng tannin, cần lưu ý:

- Không ăn hồng ngâm khi đói bụng: Vì có thể dẫn đến tình trạng đau quặn bụng trên, nôn mửa, thậm chí nôn ra máu, làm tăng nguy cơ bị tắc ruột, bị sỏi, gây tắc nghẽn đường tiêu hóa.

- Không ăn hồng ngâm sau khi ăn trứng bởi đây là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, gây nôn mửa và viêm ruột cấp tính.

- Không ăn hồng ngâm sau khi ăn canh cua bởi có thể dẫn đến hiện tượng buồn nôn, đau bụng, đi ngoài, trường hợp nặng hơn có thể bị sỏi, rất nguy hại cho sức khỏe.

- Không ăn hồng cùng lúc với thịt ngỗng có thể gây ngộ độc.

- Không ăn hồng với khoai lang do dễ bị sỏi trong dạ dày, đe dọa sức khỏe của dạ dày.

- Không ăn hồng khi bị tiểu đường vì hồng khiến đường huyết tăng lên.

Ngoài ra, những người tiêu hóa kém, người có chức năng dạ dày kém, viêm dạ dày mạn tính, phụ nữ sau sinh, người bị suy nhược cơ thể và những người bị cảm lạnh cũng không nên ăn hồng.

Khi có dấu hiệu bị tắc ruột: ăn không tiêu, chướng bụng, đau bụng, đầy hơi, sốt cao,… cần nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế uy tín gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nếu chậm, người bệnh có thể bị biến chứng thủng ruột, hoại tử ruột, viêm màng bụng, nhiễm trùng, viêm phúc mạc, nguy hiểm đến tính mạng.