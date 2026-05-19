Gia đình tôi thường lựa chọn các loại trái cây theo mùa như đu đủ, chuối để bổ sung dinh dưỡng hằng ngày. Xin chuyên gia cho biết, ăn đu đủ mỗi ngày có thực sự tốt cho sức khỏe hay không? Những đối tượng nào nên bổ sung loại quả này thường xuyên trong chế độ ăn? (Nguyễn Phượng - Yên Nghĩa, Hà Nội).

Bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viên Y Dược cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Đu đủ không chỉ là loại trái cây quen thuộc mà còn được xem như “thực phẩm vàng” cho sức khỏe nhờ giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Theo Đông y, đu đủ có tính hàn, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, bổ tỳ, nhuận phế và hỗ trợ tiêu hóa. Tùy từng mùa, loại quả này còn mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho cơ thể.

Các nghiên cứu cho thấy trong 100g đu đủ chứa lượng lớn vitamin C, caroten cùng nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, kẽm. Nhờ đó, ăn đu đủ thường xuyên có thể tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, hỗ trợ làm đẹp da và phòng ngừa một số bệnh tim mạch.

Đặc biệt, lượng vitamin C và caroten dồi dào trong đu đủ giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, hạn chế nếp nhăn và bảo vệ làn da khỏe mạnh. Loại quả này cũng được đánh giá có lợi cho hệ tim mạch, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể.

Đu đủ chứa nhiều vitamin A, C. Ảnh: Hoa Linh.

Đu đủ là loại trái cây phù hợp với một số nhóm đối tượng nhờ giàu vitamin, khoáng chất và các enzyme hỗ trợ cơ thể hoạt động khỏe mạnh. 5 nhóm người được khuyên ăn nhiều đu đủ:

- Người có sức đề kháng kém: Đu đủ chứa hàm lượng vitamin C cao, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong đu đủ còn giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau mệt mỏi hoặc suy nhược.

- Người lớn tuổi, trẻ em và người đang hồi phục sức khỏe: Đu đủ chín mềm, ít gây áp lực cho hệ tiêu hóa nên rất phù hợp với người già, trẻ nhỏ hoặc người mới ốm dậy. Loại quả này cung cấp năng lượng nhẹ nhàng, bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết, đồng thời hỗ trợ cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

- Người có nguy cơ bệnh tim mạch: Các chất chống oxy hóa cùng khoáng chất như kali trong đu đủ có thể hỗ trợ bảo vệ thành mạch, giảm tác động của cholesterol xấu và góp phần ổn định huyết áp. Việc bổ sung đu đủ hợp lý vào chế độ ăn được xem là có lợi cho sức khỏe tim mạch.

- Người hay táo bón hoặc tiêu hóa kém: Đu đủ chứa nhiều chất xơ và enzyme papain hỗ trợ phân giải protein, cải thiện hoạt động tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Ăn đu đủ thường xuyên còn giúp nhuận tràng tự nhiên, hỗ trợ giảm táo bón hiệu quả.

- Người muốn làm đẹp da, chống lão hóa: Nhờ giàu vitamin C, caroten và các hợp chất chống oxy hóa, đu đủ hạn chế tác động của gốc tự do. Ăn đu đủ thường xuyên có thể hỗ trợ làm sáng da, giảm tình trạng da khô sạm, hạn chế nếp nhăn và giúp làn da khỏe mạnh hơn.

