Tôi thường mua chuối và đu đủ để sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, nhiều người xung quanh cho rằng hai loại quả này không tốt bằng táo hay nho. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi liệu nhận định này có đúng không? (Hoàng Hạnh - Hà Nội).

Bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Quan điểm “chuối, đu đủ kém hơn táo, nho” nghe có vẻ hợp lý vì yếu tố “giá rẻ” nhưng về dinh dưỡng thì không đúng.

Chuối và đu đủ là hai loại trái cây quen thuộc, giá rẻ và dễ mua ở bất kỳ khu chợ nào. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao những quả này nhờ lợi ích thiết thực cho sức khỏe. Bạn không cần chế biến cầu kỳ hay bảo quản phức tạp, đây là “bộ đôi” đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt phù hợp với nhịp sống bận rộn.

Đu đủ là loại quả giàu dinh dưỡng. Ảnh: Hoa Linh.

Không phải ngẫu nhiên 2 loại quả này được đưa vào danh sách trái cây "trường thọ".

Chuối: Loại quả này nổi bật với nguồn dưỡng chất cân đối gồm carbohydrate, kali, vitamin B6, vitamin C và chất xơ. Mỗi quả cung cấp khoảng 80-150 kcal tùy kích thước, đủ để bổ sung năng lượng mà không gây dư thừa. Nhờ đó, chuối phù hợp cho nhiều đối tượng, từ người cần kiểm soát cân nặng đến người muốn duy trì thể lực ổn định.

Điểm đáng chú ý nhất ở chuối là hàm lượng kali dồi dào. Đây là khoáng chất quan trọng điều hòa huyết áp, giúp tim mạch hoạt động ổn định và cân bằng điện giải. Với những người có thói quen ăn mặn hoặc ít vận động, việc bổ sung kali từ chuối là cách tự nhiên để giảm áp lực lên mạch máu. Bên cạnh đó, vitamin B6 trong chuối còn hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động của hệ thần kinh, giảm cảm giác mệt mỏi. Thời điểm lý tưởng để ăn chuối là buổi sáng hoặc giữa các bữa ăn.

Đu đủ: Loại quả này phát huy lợi thế ở khả năng hỗ trợ tiêu hóa. Đặc biệt, enzyme papain trong đu đủ có khả năng phân giải protein, giúp cơ thể tiêu hóa tốt hơn, nhất là sau những bữa ăn nhiều thịt.

Đu đủ còn giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và beta-carotene, giúp cơ thể chống lại tác động của căng thẳng, ô nhiễm và lối sống thiếu điều độ. Một khẩu phần đu đủ chín 100g có thể đáp ứng hơn 100% nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Vitamin A trong đu đủ hỗ trợ thị lực và bảo vệ niêm mạc, trong khi folate đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo tế bào mới. Ăn đu đủ sau bữa chính là cách đơn giản để giảm cảm giác nặng bụng và cải thiện tiêu hóa.

Cả chuối và đu đủ còn có ưu điểm là tương đối an toàn trong sử dụng hằng ngày. Chuối được bảo vệ bởi lớp vỏ dày, hạn chế tiếp xúc với hóa chất. Đu đủ cũng là loại quả phổ biến, dễ bảo quản ở nhiệt độ phòng trong vài ngày mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng.

Với mức giá thấp, dễ tìm và giá trị dinh dưỡng cao, chuối và đu đủ xứng đáng là lựa chọn thường xuyên trong chế độ ăn, góp phần tốt cho sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và năng lượng mỗi ngày.

