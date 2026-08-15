Thưa chuyên gia, tôi thường xuyên ăn bơ vì nghe nói loại quả này giàu chất béo tốt và tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, tôi băn khoăn không biết những người mắc bệnh nền hoặc đang dùng thuốc có cần hạn chế ăn bơ không? (Lê Thu Hà - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Quả bơ giàu chất béo không bão hòa, chất xơ, kali cùng nhiều vitamin và khoáng chất, có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn nhiều bơ. Một số nhóm người cần kiểm soát lượng bơ trong khẩu phần để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

1. Người có bệnh lý đường tiêu hóa

Bơ giàu chất xơ và chất béo. Với người đang bị đầy bụng, khó tiêu hoặc mắc một số bệnh lý đường ruột, ăn nhiều bơ có thể khiến tình trạng chướng bụng, khó chịu hoặc tiêu chảy nặng hơn.

Những người thuộc nhóm này nên ăn lượng nhỏ, theo dõi phản ứng của cơ thể và tránh ăn quá mức trong một lần.

Quả bơ tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người không nên ăn. Ảnh: Hoa Linh.

2. Người dị ứng với quả bơ

Một số người có thể bị dị ứng với bơ. Sau khi ăn, các triệu chứng gồm ngứa, nổi mề đay, sưng môi hoặc mặt, buồn nôn, nôn, khó thở.

Nếu xuất hiện dấu hiệu dị ứng sau khi ăn bơ, bạn cần ngừng sử dụng. Trường hợp có biểu hiện khó thở, sưng họng, chóng mặt hoặc phản ứng nghiêm trọng, cần được cấp cứu kịp thời.

3. Người mắc bệnh thận hoặc cần hạn chế kali

Bơ là thực phẩm giàu kali. Với người mắc bệnh thận, đặc biệt những trường hợp chức năng thận suy giảm và được bác sĩ yêu cầu kiểm soát kali trong chế độ ăn, ăn nhiều bơ có thể khiến lượng kali nạp vào vượt mức phù hợp.

Do đó, người mắc bệnh thận nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng bơ phù hợp với tình trạng của mình.

4. Người thừa cân, béo phì hoặc đang giảm cân

Bơ chứa nhiều chất béo có lợi nhưng đồng thời cũng cung cấp lượng năng lượng đáng kể. Vì vậy, dù bơ có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, ăn quá mức vẫn có thể khiến tổng năng lượng nạp vào tăng cao, ảnh hưởng mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Người đang giảm cân nên ăn bơ với khẩu phần vừa phải và tính lượng bơ vào tổng năng lượng của cả ngày.

5. Người đang sử dụng một số loại thuốc

Bơ chứa vitamin K, chất có liên quan đến quá trình đông máu. Vì vậy, người đang sử dụng thuốc chống đông như warfarin cần duy trì lượng thực phẩm giàu vitamin K tương đối ổn định và trao đổi với bác sĩ nếu thay đổi đáng kể khẩu phần bơ.

Ngoài ra, người đang điều trị bệnh lý mạn tính hoặc sử dụng nhiều loại thuốc nên hỏi bác sĩ, dược sĩ về khả năng tương tác giữa chế độ ăn và thuốc đang dùng.

Với người khỏe mạnh, bơ có thể được sử dụng trong chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, người dân không nên quan niệm thực phẩm càng bổ dưỡng thì càng ăn nhiều. Lượng bơ phù hợp phụ thuộc vào tổng khẩu phần, nhu cầu năng lượng và tình trạng sức khỏe của từng người.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận, đang dùng thuốc chống đông hoặc có bệnh lý cần kiểm soát chế độ ăn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thường xuyên bổ sung nhiều bơ vào thực đơn.

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