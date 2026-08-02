Trứng là thực phẩm giàu protein và nhiều vitamin thiết yếu. Dù trứng chứa lượng cholesterol tương đối cao, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây vẫn là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho hoạt động của não.

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng đã theo dõi 39.498 người từ 65 tuổi trở lên suốt thời gian trung bình 15 năm.

Trong thời gian theo dõi, hồ sơ ghi nhận 2.858 người được chẩn đoán mắc Alzheimer. Khi phân tích dữ liệu, các tác giả nhận thấy ngay cả những người ăn ít nhất một quả trứng mỗi tháng cũng có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn so với người không ăn trứng.

Ăn trứng đều đặn đã được chứng minh có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Cụ thể, người ăn trứng 1-3 lần mỗi tháng giảm 17% nguy cơ mắc Alzheimer; ăn 2-4 lần mỗi tuần giảm 20% còn những người ăn từ 5 quả trứng trở lên mỗi tuần có nguy cơ thấp hơn 27%.

Theo nhóm nghiên cứu, lợi ích này có thể đến từ phospholipid trong lòng đỏ trứng. Đây là loại chất béo chiếm khoảng 30% lượng chất béo và các hợp chất giống chất béo trong lòng đỏ, có vai trò quan trọng đối với tế bào, hoạt động của các thụ thể dẫn truyền thần kinh, góp phần tăng cường trí nhớ và khả năng học tập.

Trứng hỗ trợ sức khỏe não bộ như thế nào?

Trứng còn là nguồn cung cấp vitamin B12, dưỡng chất duy trì các tế bào thần kinh khỏe mạnh. Một quả trứng lớn chứa khoảng 0,6mcg vitamin B12, góp phần đáp ứng nhu cầu khuyến nghị 2,4mcg/ngày đối với người trưởng thành. Thiếu vitamin B12 nghiêm trọng và kéo dài có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ.

Bên cạnh đó, lòng đỏ trứng là nguồn thực phẩm giàu choline, vi chất tham gia tạo chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát vận động, hình thành trí nhớ và điều hòa cảm xúc.

"Trứng có thể mang lại lợi ích cho trí nhớ, đặc biệt ở người trên 65 tuổi, nhờ hàm lượng choline cao. Chúng chứa nồng độ lớn các dưỡng chất hỗ trợ não bộ", chuyên gia dinh dưỡng người mỹ Kristin Eis chia sẻ với Verywell Health.

Các thực phẩm khác có lợi cho não

Theo chuyên gia Eis, những người dị ứng trứng hoặc ăn chay có thể bổ sung đậu nành, hạt quinoa hoặc khoai tây - các thực phẩm cũng chứa choline. Bên cạnh đó, súp lơ, bông cải xanh và nấm hương cũng là những lựa chọn tốt.

Bà cho biết các thực phẩm này giúp giảm cholesterol và huyết áp, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài chế độ ăn lành mạnh, người trên 65 tuổi nên dành 30-60 phút mỗi ngày ở ngoài trời để góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.