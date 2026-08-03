Người bị tăng huyết áp, mỡ máu hoặc đái tháo đường có nên ăn vú sữa thường xuyên không? Mỗi tuần, tôi nên ăn bao nhiêu là hợp lý để nhận được tối đa lợi ích dinh dưỡng? Tôi xin cảm ơn! (Vũ Hoàng Quỳnh - Gia Lâm, Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Vú sữa không chỉ là loại trái cây thơm ngon mà còn cung cấp chất xơ, kali, vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Khi được đưa vào chế độ ăn hợp lý, loại quả này có thể góp phần kiểm soát huyết áp, cải thiện mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Vú sữa là nguồn cung cấp kali tự nhiên - khoáng chất giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định. Chế độ ăn giàu kali đã được chứng minh có lợi cho người tăng huyết áp khi kết hợp với việc giảm muối và duy trì lối sống lành mạnh.

Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn hoặc phải hạn chế kali nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Góp phần cải thiện mỡ máu

Hàm lượng chất xơ trong vú sữa làm chậm hấp thu chất béo và cholesterol tại đường tiêu hóa. Việc bổ sung đủ chất xơ từ trái cây, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt có thể góp phần giảm cholesterol LDL (mỡ máu xấu), đồng thời hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Quả vú sữa có nhiều tác dụng cho hệ tim mạch. Ảnh: D.Lan.

Các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và phenolic trong vú sữa cũng hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol LDL - một yếu tố liên quan đến sự hình thành mảng xơ vữa động mạch.

Giàu chất chống oxy hóa

Vú sữa chứa vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol. Những hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, giảm tổn thương tế bào do stress oxy hóa và góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận lá và vỏ cây vú sữa chứa quercetin, kaempferol cùng các triterpenoid có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm. Tuy nhiên, các bằng chứng này chủ yếu mới dừng ở nghiên cứu tiền lâm sàng.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng miễn dịch

Nhờ giàu chất xơ, vú sữa giúp tăng nhu động ruột, giảm táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Ăn trái cây thường xuyên cũng góp phần cải thiện chức năng tiêu hóa và tăng cảm giác no.

Vú sữa chứa vitamin C cùng nhiều vitamin nhóm B, canxi, phốt pho và sắt. Những dưỡng chất này góp phần tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể phục hồi sau bệnh và duy trì làn da khỏe mạnh.

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất lá vú sữa có thể giúp cải thiện chuyển hóa glucose. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khuyến cáo sử dụng lá hoặc các chế phẩm từ cây vú sữa trong điều trị đái tháo đường.

Bản thân quả vú sữa chứa đường tự nhiên, vì vậy người mắc đái tháo đường nên ăn với lượng vừa phải và tính vào tổng lượng carbohydrate trong khẩu phần hằng ngày.

Người trưởng thành có thể ăn 1-2 quả mỗi ngày nhưng không nên ăn liên tục trong thời gian dài, cần đa dạng các loại trái cây. Khi ăn, người dân chỉ nên ăn quả chín hoàn toàn, tránh ăn quả xanh vì nhựa có thể gây chát và kích ứng niêm mạc miệng. Khi ăn, bạn nên rửa sạch vỏ để tránh nhựa dính vào phần thịt quả.

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