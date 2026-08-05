Phần xơ trắng và lớp màng bao quanh múi cam chứa nhiều hesperidin - hợp chất chống oxy hóa và chống viêm thuộc nhóm flavonoid. Hesperidin có trong các loại quả có múi như cam, chanh, bưởi và quýt, tập trung nhiều nhất ở phần vỏ và lớp xơ trắng, chứ không phải trong nước ép.

Có lợi cho tim mạch và chuyển hóa

Theo MindBodyGreen, một bài tổng quan phân tích 197 nghiên cứu công bố từ năm 2011 đến năm 2026 cho thấy bằng chứng rõ ràng nhất về hesperidin là lợi ích đối với sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Trong một thử nghiệm lâm sàng, những người mắc hội chứng chuyển hóa dùng 500mg hesperidin hai lần mỗi ngày đã cải thiện huyết áp, đường huyết lúc đói, triglyceride, cholesterol và các dấu ấn viêm. Một nghiên cứu khác ghi nhận dùng 1.000mg mỗi ngày giảm viêm và cải thiện sức khỏe gan ở người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu.

Cam chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Ngoài ra, phân tích tổng hợp nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung 500mg hesperidin mỗi ngày trong hơn 6 tuần cải thiện chức năng mạch máu ở người bị tăng huyết áp hoặc tiểu đường, nhờ hỗ trợ mạch máu giãn nở và tăng lưu thông máu.

Tuy nhiên, các tác giả lưu ý hầu hết nghiên cứu trên người có quy mô nhỏ và thời gian theo dõi ngắn, nên vẫn cần thêm bằng chứng để khẳng định hiệu quả lâu dài.

Tác dụng tiềm năng với não bộ và đường ruột

Các nghiên cứu trên động vật và tế bào cho thấy hesperidin có thể giảm tích tụ mảng amyloid - dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer - đồng thời giảm stress oxy hóa và viêm trong não. Tuy nhiên, những kết quả này chưa được xác nhận ở người.

Đối với đường ruột, hesperidin hoạt động tương tự prebiotic, nuôi dưỡng các lợi khuẩn như Bifidobacterium và Lactobacillus, đồng thời hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại.

Một số nghiên cứu tiền lâm sàng cũng gợi ý hợp chất này có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư phổi, đại trực tràng và tuyến tiền liệt nhưng còn rất xa mới có thể ứng dụng trong điều trị.

Cách bổ sung hesperidin

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị mọi người nên ăn quả cam, quýt hoặc bưởi nguyên quả thay vì chỉ uống nước ép để giữ được nhiều hesperidin bổ dưỡng hơn. Khi ăn cam, bạn nên giữ lại lớp xơ trắng bám quanh múi, đồng thời có thể sử dụng vỏ cam hoặc vỏ chanh bào nhỏ khi chế biến món ăn vì đây là những phần chứa nhiều hợp chất này nhất.

Như vậy, các thử nghiệm lâm sàng ghi nhận lợi ích khi bổ sung 500-1.000mg hesperidin mỗi ngày trong ít nhất 6 tuần. Hợp chất này nhìn chung an toàn ở liều 250-1.000mg mỗi ngày, ít gây tác dụng phụ và có thể hấp thu tốt hơn khi dùng cùng bữa ăn có chứa chất béo.