Việc ăn uống với người Nhật mang tính trải nghiệm tinh thần, nơi cả tâm trí và cơ thể đều được nuôi dưỡng. Bữa ăn là trải nghiệm đa giác quan, trong đó sự cân bằng và kiểm soát khẩu phần luôn được chú trọng.

Theo Money Control, dưới đây là một số thói quen ăn uống giúp người Nhật sống khỏe mạnh hơn:

Hara Hachi Bu

Khái niệm truyền thống Hara Hachi Bu được người dân Okinawa (Nhật Bản) phổ biến, nhấn mạnh việc ăn uống có ý thức và kiểm soát khẩu phần nhằm tăng cường sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ. Nguyên tắc là bạn chỉ ăn đến khi cảm thấy no khoảng 80% thì dừng lại.

Điều này giúp mọi người tránh ăn quá nhiều và cảm giác mệt mỏi sau đó. Thực hành Hara Hachi Bu góp phần tạo nên cách tiếp cận cân bằng hơn với thực phẩm, đồng thời cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cân nặng.

Bữa ăn kiểu Nhật gồm cơm, canh, 1 món chính, 2 món phụ. Ảnh minh họa: AI

Ichiju Sansai

Ichiju Sansai có nghĩa là “một món canh, ba món ăn”. Đây là cách sắp xếp bữa ăn gồm cơm, canh, một món chính và hai món phụ. Cách ăn này tuân theo nguyên tắc của bữa ăn truyền thống Nhật Bản, trong đó sự cân bằng về khẩu phần và dinh dưỡng được đặt lên hàng đầu.

Bữa ăn bao gồm nhiều loại thực phẩm với kết cấu, màu sắc và hương vị khác nhau. Điểm hấp dẫn là các nguyên liệu đều theo mùa và có nguồn gốc địa phương, giúp món ăn thêm đậm đà.

Sankakutabe

Sankakutabe có nghĩa đen là “ăn theo hình tam giác”. Người Nhật đã rèn luyện nghệ thuật cân bằng trong ăn uống. Họ thường bắt đầu bữa ăn bằng một ít cơm, sau đó uống một ngụm canh rồi ăn một chút món phụ.

Quy trình này được lặp lại theo cùng thứ tự cho đến khi kết thúc bữa ăn. Cách ăn này giúp bạn ăn chậm, chú tâm hơn và phân bổ khẩu phần đều đặn.

Itadakimasu

Thực hành lòng biết ơn giúp thay đổi cách cơ thể và tâm trí tiếp nhận thức ăn. Người Nhật thường nói “Itadakimasu” trước và sau bữa ăn, có nghĩa là “tôi xin đón nhận một cách trân trọng”.

Đây là cách thể hiện sự tôn trọng đối với thực vật, động vật, người nông dân và đầu bếp - những người đã góp phần tạo nên bữa ăn. Thói quen này giúp người Nhật trân trọng và thưởng thức món ăn trọn vẹn hơn.

Húp mì phát ra tiếng

Trong khi việc phát ra tiếng khi ăn bị xem là thiếu lịch sự ở nhiều nền văn hóa, thì ở Nhật Bản, đây lại là điều bình thường. Hành động này giúp làm nguội sợi mì, đồng thời tăng hương vị và mùi thơm của món ăn.

Thói quen đó giúp chúng ta thưởng thức món nóng dễ dàng hơn và cũng là cách thể hiện sự hài lòng với người nấu.