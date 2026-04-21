Theo Cleveland Clinic, 100g đậu phụ chứa 7-9g protein nên đây là lựa chọn protein từ thực vật rất tốt. Một ưu điểm khác của đậu phụ là không chứa cholesterol như thịt. Dù đậu phụ vẫn có chất béo nhưng phần lớn là chất béo không bão hòa đa. Những chất béo này thường có trong thực phẩm thực vật và cá bao gồm axit béo omega-3 và omega-6, điều hòa mức cholesterol. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, việc thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Xây dựng cơ bắp và sức khỏe xương

Đậu phụ chứa các axit amin thiết yếu cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể. Theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, protein từ đậu nành là protein hoàn chỉnh, cung cấp đủ các axit amin quan trọng cho sửa chữa mô, vận chuyển chất dinh dưỡng và phát triển cơ bắp.

Về hàm lượng canxi, 100g đậu phụ chứa khoảng 146mg canxi nhiều hơn một cốc sữa (105mg). Ngoài ra, đậu phụ còn giàu magiê, duy trì sức khỏe xương và ngăn ngừa mất xương cũng như loãng xương. Magiê đóng vai trò quan trọng trong mật độ xương và chức năng thần kinh - cơ.

Đậu phụ là thực phẩm bình dân, nhiều tác dụng. Ảnh: Ban Mai

Giảm huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ rất giàu isoflavone, những hợp chất có thể giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Một phân tích đăng trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy tiêu thụ isoflavone từ đậu nành có liên quan đến giảm nguy cơ bệnh tim.

Nghiên cứu theo dõi quy mô lớn tại Mỹ công bố trên Circulation ghi nhận những người ăn đậu phụ ít nhất một lần mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn khoảng 18% so với người không ăn. Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy ăn các sản phẩm từ đậu nành thường xuyên (≥4 lần/tuần) có thể làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Kiểm soát cân nặng

Protein có thể hỗ trợ giảm cân vì cần nhiều thời gian và năng lượng hơn để tiêu hóa. Chế độ ăn giàu protein tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào. Đậu phụ cũng cung cấp nhiều vi chất quan trọng như mangan, sắt và vitamin B5, góp phần vào quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì sức khỏe tổng thể.

Giảm nguy cơ ung thư

Một tổng quan đăng trên Cancer với gần 50 nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều sản phẩm từ đậu nành, trái cây và rau quả có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn đáng kể. Những người tiêu thụ ít nhất 50g đậu phụ mỗi ngày có nguy cơ tái phát ung thư vú thấp hơn. Một số nghiên cứu dịch tễ học khác cũng gợi ý rằng lượng đậu nành cao hơn có thể giúp giảm 10% nguy cơ ung thư phổi và tuyến tiền liệt.