Tăng huyết áp là vấn đề sức khỏe phổ biến và nguy hiểm vì thường không có triệu chứng rõ ràng. Bên cạnh yếu tố di truyền, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Một nghiên cứu mới tại Nhật Bản cho thấy, điều chỉnh bữa trưa theo hướng ít muối, giàu kali có thể mang lại những thay đổi tích cực cho sức khỏe của bạn.

Theo Eating Well, nghiên cứu được tiến hành tại một công ty lớn ở Nhật Bản, với sự tham gia của 166 nhân viên (102 nam, 64 nữ), độ tuổi trung bình là 44. Tất cả đều thường xuyên ăn trưa tại căng tin công ty.

Thời gian nghiên cứu kéo dài 8 tuần, chia thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn 4 tuần. Trong giai đoạn can thiệp, người tham gia được phục vụ các bữa trưa ít natri (thành phần chính trong muối), giàu kali.

Thực đơn gồm những món quen thuộc trong ẩm thực Nhật Bản như súp miso và mì được điều chỉnh để giảm muối. Ngoài ra, người tham gia được yêu cầu chọn thêm một sản phẩm từ sữa nhằm tăng lượng kali.

Bạn nên hạn chế thêm muối vào món ăn. Ảnh: Ban Mai

Nhóm tham gia vẫn giữ thói quen ăn uống vào các bữa khác trong ngày và cuối tuần như bình thường.

Trong suốt quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học theo dõi các chỉ số cơ bản như chỉ số khối cơ thể (BMI), huyết áp, nồng độ natri và kali trong nước tiểu cũng như lựa chọn món ăn của người tham gia. Họ cũng cung cấp thông tin về thói quen hút thuốc, việc sử dụng thuốc điều trị huyết áp (nếu có).

Sau giai đoạn can thiệp, tỷ lệ natri - kali trong cơ thể những người tham gia được cải thiện rõ rệt. Lượng natri trong nước tiểu giảm trong khi lượng kali tăng lên đáng kể. Đây là kết quả tích cực bởi sự mất cân bằng giữa hai chất này có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp.

Để tăng lượng kali, ngoài sữa và sữa chua, bạn có thể bổ sung thêm rau xanh, trái cây, các loại đậu, hạt và cá. Chuối, khoai tây, khoai lang, bơ, cà chua, cà rốt và các loại rau lá xanh là những thực phẩm giàu kali, dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày.

Các chuyên gia khuyến nghị nên giảm lượng muối từ từ để cơ thể thích nghi với vị nhạt hơn. Có thể sử dụng các loại gia vị tự nhiên như quế, nghệ để tăng hương vị món ăn mà không cần thêm nhiều muối.

Bên cạnh chế độ ăn, việc vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, hạn chế rượu bia và bỏ thuốc lá vẫn là những yếu tố quan trọng giúp duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.