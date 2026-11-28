Một người dân đang gặp vướng mắc khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 thửa đất có diện tích và hình thể sai lệch với sổ đỏ.

Ông C. (ở Lâm Đồng) có 5 thửa đất được cấp chung một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995. Các thửa đất chưa được xác định kích thước các cạnh nên ông C. thực hiện đăng ký đo đạc từng thửa đất để xác định lại diện tích, kích thước các cạnh và cấp đổi giấy chứng nhận.

Khi ông C. tiến hành đo đạc thì kết quả diện tích và kích thước có sự sai lệch với Giấy chứng nhận cũ nhưng ranh giới không thay đổi, không xảy ra tranh chấp với các chủ đất liền kề. Đồng thời, ông C. cũng đã xin chữ ký xác nhận của các chủ đất liền kề.

Ông C. cho biết, quá trình tiến hành đo đạc có chuyên viên của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và công chức địa chính xã là người dẫn đạc cùng ký xác nhận.

Tuy nhiên, khi ông C. nộp hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương trả hồ sơ vì diện tích mỗi thửa có sự sai khác về hình thể, đồng thời đề nghị ông liên hệ với phòng chuyên môn địa chính xã.

Vì thủ tục này không có trong danh mục thủ tục hành chính nên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã đề nghị ông nộp trực tiếp cho địa chính xã, không có giấy hẹn giải quyết và trả kết quả.

Ông C. băn khoăn liệu quy trình thủ tục của văn phòng đăng ký đất đai và UBND xã có đúng không? Ông cần phải nộp hồ sơ cho bộ phận nào?

Ảnh minh họa: Kiều Oanh

Liên quan tới khúc mắc của ông C., Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) cho biết, theo quy định tại khoản 6 Điều 135 Luật Đất đai, khi diện tích đo đạc thực tế chênh lệch với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, nhưng ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề, thì khi cấp đổi Giấy chứng nhận, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Theo Bộ NN&MT, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp được quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. Theo đó, UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có trách nhiệm của cơ quan giải quyết, thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ và các mẫu thực hiện thủ tục.

Bộ NN&MT lưu ý, trường hợp hồ sơ không được tiếp nhận, bị kéo dài hoặc từ chối không rõ căn cứ, người dân có thể phản ánh đến Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người dân có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.