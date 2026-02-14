Một số tính năng đã tồn tại nhiều năm, nằm sâu trong những menu iPhone mà bạn gần như không bao giờ nghĩ đến việc mở ra. Một số khác là bổ sung mới nhưng được Apple nhắc đến rất ít.

Dù thuộc nhóm nào, chúng đều là những công cụ giúp giải quyết những phiền toái nhỏ nhặt bạn gặp hàng ngày, nhưng có thể chưa từng biết rằng đã có cách xử lý.

Nhiều tính năng iPhone ẩn hữu ích có thể bạn chưa biết. Ảnh: cepr

Từ cải thiện chất lượng cuộc gọi đến giúp chỉnh sửa văn bản dễ dàng hơn, 5 tính năng iPhone ít được chú ý dưới đây có thể giải quyết những vấn đề rất thực tế trong cuộc sống thường ngày. Đây là những gì bạn có thể đang bỏ lỡ.

Loại bỏ tiếng ồn nền khi gọi điện

Từ năm 2023, iPhone đã có một tính năng cải thiện chất lượng cuộc gọi mà phần lớn người dùng không hề biết đến. Tính năng Voice Isolation (cách ly giọng nói) có thể chủ động lọc tiếng ồn xung quanh như xe cộ, chó sủa hay tiếng công trường, giúp giọng bạn truyền đi rõ ràng hơn nhiều.

Cách bật rất đơn giản. Hãy thực hiện hoặc nhận cuộc gọi như bình thường. Khi cuộc gọi đang diễn ra, mở Trung tâm điều khiển (Control Center), chạm vào mục điều khiển cuộc gọi, rồi chọn Voice Isolation. Khi có dấu tích xuất hiện, nghĩa là hệ thống đang lọc tiếng ồn nền.

Bên cạnh Voice Isolation, bạn cũng sẽ thấy một số chế độ âm thanh khác. Standard là chế độ mặc định, không áp dụng lọc âm. Wide Spectrum sẽ tăng cường âm thanh môi trường, phù hợp khi gọi FaceTime nhóm để mọi người cùng nghe rõ không gian xung quanh.

Còn Automatic sẽ tự chuyển chế độ tùy theo cách bạn sử dụng, thường dùng Voice Isolation khi gọi thông thường và chuyển về Standard khi bật loa ngoài.

Làm tối màn hình hơn cả mức sáng tối thiểu

Lướt điện thoại vào ban đêm có thể rất khó chịu khi ngay cả mức sáng thấp nhất vẫn quá chói. May mắn là iPhone có một tính năng trợ năng ẩn giúp màn hình tối hơn cả giới hạn mặc định.

Hãy mở Cài đặt (Settings), vào Trợ năng (Accessibility), sau đó chọn Màn hình & Cỡ chữ (Display & Text Size). Kéo xuống đến mục Reduce White Point (Giảm điểm trắng) và bật lên. Thanh trượt bên dưới cho phép bạn điều chỉnh mức độ làm tối.

Tính năng này giảm độ sáng của các vùng màu trắng và màu sắc rực, giúp màn hình dịu hơn, tối hơn và dễ chịu hơn cho mắt trong môi trường thiếu sáng.

Nếu muốn bật nhanh, bạn có thể thêm Reduce White Point vào Trung tâm điều khiển. Chỉ cần vào Settings > Control Center và nhấn dấu cộng cạnh mục này.

Chỉnh sửa văn bản chính xác hơn với “mẹo phím cách”

Việc đặt con trỏ đúng vị trí khi chỉnh sửa văn bản trên màn hình cảm ứng iPhone thường rất khó và thiếu chính xác. Nhiều người vẫn chạm giữ để gọi kính lúp, nhưng có một cách hiệu quả hơn nhiều.

Chỉ cần nhấn giữ phím cách (space bar) trên bàn phím. Ngay lập tức, toàn bộ bàn phím sẽ biến thành một bàn di chuột (trackpad). Khi vẫn giữ phím cách, bạn có thể trượt ngón tay theo bất kỳ hướng nào để di chuyển con trỏ mượt mà và chính xác trong văn bản.

Cách này cho bạn khả năng kiểm soát tốt hơn rất nhiều so với việc chạm và kéo thông thường, đặc biệt khi cần chỉnh sửa những đoạn văn dài hoặc sửa lỗi nhỏ.

Biến iPhone thành máy phát tiếng ồn trắng

Ít ai biết rằng iPhone có sẵn một “máy phát âm thanh thư giãn” tích hợp trong phần Trợ năng. Tính năng này có thể phát các âm nền dễ chịu giúp bạn tập trung, dễ ngủ hơn, hoặc thậm chí làm dịu em bé quấy khóc.

Hãy vào Settings > Accessibility (trợ năng) > Audio & Visual (âm thanh và hình ảnh) > Background Sounds (âm thanh trong nền). Bật tính năng này và chọn âm thanh bạn muốn như tiếng ồn trắng, sóng biển, mưa rơi hoặc suối chảy nhẹ.

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng độc lập với các âm thanh khác và thêm tính năng vào Control Center để bật nhanh khi cần.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi đi du lịch, làm việc trong môi trường ồn ào hoặc khi bạn cần thư giãn đầu óc trong thời gian ngắn.

Hẹn giờ gửi tin nhắn tự động

Gửi tin nhắn lúc 2h sáng hoặc làm phiền người khác trong giờ làm việc không phải lúc nào cũng phù hợp. iPhone cho phép bạn lên lịch gửi tin nhắn vào thời điểm cụ thể ngay trong ứng dụng Messages.

Sau khi soạn tin nhắn, chạm vào biểu tượng dấu cộng bên cạnh ô nhập nội dung. Chọn Send Later (Gửi sau), đặt ngày giờ mong muốn và iPhone sẽ tự động gửi đúng thời điểm đã chọn, không cần đặt báo thức hay nhắc nhở.

Tính năng này rất tiện để gửi lời chúc sinh nhật đúng giờ, nhắc việc theo lịch hoặc gửi lời hỏi thăm vào thời điểm phù hợp. Nếu đổi ý, bạn vẫn có thể chỉnh sửa hoặc hủy tin nhắn đã lên lịch trước khi nó được gửi đi.

Không phải mọi cải tiến của Apple đều được quảng bá rầm rộ. Nhưng chính những tính năng nhỏ, ẩn sâu trong hệ thống lại có thể tạo ra khác biệt lớn trong trải nghiệm hàng ngày.

Từ cuộc gọi rõ ràng hơn, màn hình dịu mắt hơn, chỉnh sửa văn bản chính xác hơn đến việc thư giãn và quản lý tin nhắn thông minh, tất cả đều đã có sẵn trên iPhone của bạn. Chỉ cần biết cách tìm và sử dụng.

Đôi khi, nâng cấp trải nghiệm không cần đến iPhone mới, chỉ cần khám phá những gì thiết bị hiện tại đã có mà bạn chưa từng dùng.

(Theo Tom's Guide, CNET)