Dù chưa từng là “bí mật được giữ kín nhất thế giới”, thế hệ flagship tiếp theo của Samsung - Galaxy S26 trong vài tháng qua vẫn tạo ra không ít tranh cãi và hoài nghi xung quanh các tính năng cốt lõi.

Giờ đây, mọi thứ gần như đã ngã ngũ khi Roland Quandt của WinFuture, nguồn tin nổi tiếng với độ chính xác cao, công bố bản báo cáo chi tiết hé lộ gần như toàn bộ thông số kỹ thuật của cả ba model.

Dù chưa phải xác nhận chính thức từ Samsung, những thông tin này phần lớn trùng khớp với các rò rỉ trước đó và có thể xem như “gần như chắc chắn”.

Galaxy S26 tiêu chuẩn: Nâng cấp vừa phải, áp lực lớn

Phiên bản Galaxy S26 được cho là sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,3 inch, độ phân giải 2340 x 1080 pixel và tần số quét 120Hz.

Máy được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass Armor 2, chạy vi xử lý Exynos 2600 (ít nhất tại thị trường châu Âu), cài sẵn Android 16 với giao diện One UI 8.5.

Thiết bị đi kèm 12GB RAM, tùy chọn bộ nhớ 256GB hoặc 512GB. Hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50MP khẩu độ f/1.8, ống kính tele 10MP zoom quang 3x và camera góc siêu rộng 12MP. Camera trước có độ phân giải 12MP.

Pin tăng nhẹ từ 4.000mAh lên 4.300mAh nhưng tốc độ sạc vẫn dừng ở mức 25W, không đổi so với Galaxy S25. Máy hỗ trợ Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 7, 5G, USB-C, đạt chuẩn kháng nước bụi IP68.

Kích thước 149,6 x 71,7 x 7,2mm, trọng lượng 167g. Các màu dự kiến gồm trắng, xanh, đen và tím.

Vấn đề nằm ở chỗ không có nâng cấp tốc độ sạc, không dùng Snapdragon (ở nhiều thị trường), pin chỉ tăng nhẹ.

Nếu giá bán thực sự tăng như tin đồn, Galaxy S26 bản tiêu chuẩn có thể sẽ gặp khó trong việc thuyết phục người dùng nâng cấp. Điểm sáng duy nhất là phiên bản tiêu chuẩn được nâng bộ nhớ khởi điểm từ 128GB lên 256GB.

Galaxy S26 Plus: Sự tồn tại gây tranh cãi?

Galaxy S26 Plus dự kiến trang bị màn hình 6,7 inch độ phân giải 3120 x 1440 pixel, vẫn là tấm nền Dynamic AMOLED 2X 120Hz và kính Gorilla Glass Armor 2. Máy cũng sử dụng Exynos 2600, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB hoặc 512GB, chạy Android 16 với One UI 8.5.

Dường như Galaxy S26 Plus không thực sự mang lại lý do nâng cấp rõ ràng.

Hệ thống camera gần như giống hệt bản tiêu chuẩn: 50MP chính, 10MP tele 3x, 12MP siêu rộng, 12MP selfie. Pin 4.900mAh, không tăng so với S25 Plus, nhưng sạc nhanh 45W.

Điều đáng nói là gần như không có thay đổi đáng kể nào ở phiên bản này: pin giữ nguyên, độ dày 7,3mm không đổi, trọng lượng 190g tương tự thế hệ trước, RAM và bộ nhớ cũng y hệt. Cảm giác như Galaxy S26 Plus không thực sự mang lại lý do nâng cấp rõ ràng.

Một số ý kiến cho rằng model này có thể đã không nằm trong kế hoạch ban đầu và Samsung quyết định duy trì dòng Plus vào phút chót sau khi Galaxy S25 Edge không đạt được thành công toàn cầu như kỳ vọng.

Galaxy S26 Ultra: Vẫn là “át chủ bài”

Nếu hai phiên bản dưới gây tranh luận, Galaxy S26 Ultra vẫn giữ vai trò “ngôi sao” của dòng sản phẩm. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch độ phân giải 3120 x 1440 pixel, tần số quét 120Hz, kính Gorilla Glass Armor 2.

Quan trọng nhất, Ultra dùng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên toàn cầu, điều luôn được người dùng đánh giá cao. Máy có tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB, bộ nhớ 256GB, 512GB và 1TB.

Hệ thống camera tiếp tục gây ấn tượng: cảm biến chính 200MP khẩu độ f/1.4, camera tiềm vọng 50MP zoom quang 5x, camera siêu rộng 50MP và thêm một ống kính tele 10MP zoom 3x. Camera trước 12MP.

Pin giữ mức 5.000mAh nhưng sạc nhanh tăng từ 50W lên 60W. Đồng thời, máy mỏng hơn (7,9mm so với 8,2mm) và nhẹ hơn (214g so với 218g) so với S25 Ultra. Các chuẩn kết nối và kháng nước bụi vẫn đầy đủ như hai model còn lại.

Dù vậy, đây cũng không phải cuộc “lột xác” mang tính cách mạng. Những nâng cấp chủ yếu mang tính tinh chỉnh hơn là đột phá.

Vì thế, Samsung được cho là sẽ đặt cược lớn vào tính năng Privacy Display, công nghệ màn hình bảo mật được kỳ vọng mang lại khác biệt đáng kể trong trải nghiệm sử dụng.

Liệu có đủ sức tạo cơn sốt?

Tổng thể, Galaxy S26 Ultra vẫn là ứng viên sáng giá cho danh hiệu smartphone tốt nhất năm. Tuy nhiên, với mức nâng cấp tương đối thận trọng trên toàn bộ dòng sản phẩm và khả năng giá bán tăng, Samsung có thể đối mặt với áp lực không nhỏ trong việc kích thích nhu cầu nâng cấp.

Câu hỏi lớn nhất là liệu người dùng có sẵn sàng bỏ tiền để đổi từ S25 lên S26? Câu trả lời có lẽ phụ thuộc vào những bất ngờ phút chót mà Samsung có thể mang đến trong sự kiện ra mắt dự kiến vào ngày 25/2.

Từ nay đến thời điểm đó, bức tranh về Galaxy S26 gần như đã hoàn chỉnh. Và nếu không có cú lật kèo nào, đây chính là những gì người dùng sẽ thấy trên sân khấu khi Samsung chính thức trình làng thế hệ flagship mới nhất của mình.

(Theo PhoneArena, Macworld, Gizmochina)