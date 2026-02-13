Phần lớn độc giả vẫn xem trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ là một “chiêu trò công nghệ”, khó có khả năng khiến họ mở hầu bao để mua “bom tấn tiếp theo” của Samsung.

Giờ đây, khi ngày ra mắt và địa điểm tổ chức sự kiện giới thiệu dòng Galaxy S26 đã chính thức được xác nhận, có lẽ đã đến lúc cần nhìn nhận nghiêm túc hơn về chiến lược thực sự của Samsung với thế hệ smartphone mới này.

Samsung đang đặt cược lớn vào AI cho Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Theo cuộc khảo sát gần đây của PhoneArena nhằm đo lường mức độ hào hứng của người dùng đối với các tính năng AI trên Galaxy S26 Ultra, kết quả không có gì bất ngờ khi mức độ quan tâm gần như bằng không. Hơn 800 độc giả tham gia bỏ phiếu cho thấy sự thờ ơ rõ rệt, điều có thể khiến bộ phận marketing của Samsung phải đau đầu.

Đã quá muộn để thay đổi chiến lược quảng cáo?

Trên thực tế, có lẽ ai cũng hiểu rằng chiến dịch quảng bá cho Galaxy S26 Ultra gần như đã hoàn tất (và nhiều khả năng sẽ sớm rò rỉ dồn dập trên mạng).

Vấn đề lớn hơn là ngay cả khi Samsung thừa nhận rằng việc xây dựng toàn bộ thông điệp tiếp thị xoay quanh AI là một sai lầm, thì họ còn có thể thay thế bằng điều gì vào phút chót?

Tốc độ sạc tăng nhẹ? Hiệu năng mạnh hơn, điều vốn đã trở thành “truyền thống thường niên” của mọi flagship Android? Hay một thiết kế mới nhưng gây tranh cãi nhiều hơn là được yêu thích?

Thực tế khá rõ ràng là Galaxy S26 Ultra đơn giản là không quá hấp dẫn, ít nhất nếu chỉ nhìn vào thông số trên giấy. Điều tương tự cũng đúng với Galaxy S26 tiêu chuẩn và S26 Plus. Trừ khi những thông tin cấu hình được tiết lộ gần đây sai lệch đáng kể, điều rất khó xảy ra.

Nói cách khác, Samsung dường như không còn nhiều lựa chọn ngoài việc nhấn mạnh các thành tựu và đổi mới của dòng S26 trong lĩnh vực mà… hơn 54,83% người dùng thực ra không mấy quan tâm.

Dĩ nhiên, điều đó vẫn để lại một tỷ lệ không nhỏ người dùng có thể bị thuyết phục. Nhưng trong số đó, chỉ 17% người tham gia khảo sát thực sự mong chờ tính năng Privacy Display (màn hình bảo mật) được bàn tán nhiều. Khoảng 28% khác là nhóm Samsung vẫn cần phải chinh phục bằng những “trải nghiệm mới”, một khái niệm còn khá mơ hồ.

Không phải mọi thứ đều tệ, vô dụng hay chỉ là chiêu trò marketing. Nhưng hầu hết người dùng không thể nhớ nổi một thông báo AI nào trong năm 2025 thực sự khiến mình kinh ngạc hay bất ngờ theo nghĩa tích cực.

Thậm chí, rất khó để hình dung một người dùng Galaxy S25 Ultra “bình thường” có thể tận dụng thực sự một công cụ AI độc quyền nào trong đời sống hàng ngày. Và ít nhất ở thời điểm hiện tại, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với S26 Ultra.

Đúng là tính năng Privacy Screen (màn hình riêng tư thông minh) có vẻ thú vị hơn nhiều so với phần lớn những gì chúng ta đã thấy trong hệ sinh thái AI di động vài năm gần đây. Tuy nhiên, ngay cả tính năng này cũng chỉ nhận được 32,81% phản hồi tích cực trong một khảo sát khác của PhoneArena.

Rõ ràng, đây không phải là những con số mà Samsung kỳ vọng khi quyết định gọi Galaxy S26 Ultra là “chiếc điện thoại AI thế hệ mới” với sứ mệnh “giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn”. Nhưng cũng có thể người dùng vẫn chưa biết toàn bộ câu chuyện.

Liệu còn bất ngờ nào phía trước?

Có lẽ là có. Và dù vẫn giữ sự hoài nghi, người dùng hoàn toàn sẵn sàng để bị bất ngờ.

Hiện tại, thật khó tưởng tượng Samsung còn có thể tung ra “át chủ bài” AI nào đủ sức thuyết phục người dùng chấp nhận mức giá được đồn đoán sẽ tăng, trong khi dung lượng pin của Galaxy S26 Ultra gần như chắc chắn không thay đổi.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn sẽ theo dõi sát chiến dịch quảng bá của Samsung. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hãng đang chuẩn bị giới thiệu một tính năng thực sự hữu ích hoặc mang tính cách mạng, chứ không chỉ là một cải tiến mang tính trình diễn, thì đó mới là thứ đáng để người dùng chú ý.

Còn hiện tại, AI vẫn là canh bạc lớn của Samsung. Nhưng liệu nó có đủ sức khiến người dùng thực sự quan tâm, hay chỉ là một khẩu hiệu tiếp thị mới? Câu trả lời có lẽ sẽ chỉ xuất hiện khi Galaxy S26 Ultra chính thức ra mắt và khi người dùng bắt đầu trải nghiệm nó ngoài đời thực.

(Theo PhoneArena, Macworld)