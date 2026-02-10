Trong nhiều năm qua, “bài toán” mua iPhone gần như không có nhiều biến số. Muốn sở hữu những công nghệ mới nhất, mạnh mẽ nhất, người dùng buộc phải trả thêm “thuế Pro”.

Ngược lại, chọn phiên bản rẻ hơn đồng nghĩa với việc chấp nhận thiết kế đã cũ hoặc con chip chậm hơn ít nhất một đến hai thế hệ.

iPhone 16e. Ảnh: PhoneArena

Đây là sự đánh đổi mà rất nhiều người sẵn sàng chấp nhận để tiết kiệm vài trăm USD. Tuy nhiên, dù hợp lý về mặt tài chính, nó vẫn luôn là một sự thỏa hiệp không mấy dễ chịu.

Theo những thông tin mới nhất, kịch bản này sắp thay đổi và iPhone 17e chính là nhân tố trung tâm của sự thay đổi đó.

iPhone 17e có gì đặc biệt?

Trong bản tin “Power On” mới nhất, Mark Gurman, chuyên gia Apple uy tín của Bloomberg, khẳng định iPhone 17e không đơn thuần là một bản nâng cấp nhỏ mang tính “làm mới danh mục”. Ngược lại, Apple đang có một chiến lược rõ ràng hơn cho phân khúc phổ thông.

Theo Gurman, iPhone 17e sẽ thay thế trực tiếp iPhone 16e của năm ngoái và đúng như dự đoán, máy được trang bị chip A19, con chip từng xuất hiện trên iPhone 17 tiêu chuẩn.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng lựa chọn phiên bản “e” lần đầu tiên không còn bị tụt hậu về hiệu năng so với dòng chính.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là iPhone 17e cuối cùng cũng được trang bị MagSafe, công nghệ sạc và phụ kiện nam châm vốn đã trở thành tiêu chuẩn trên phần lớn iPhone hiện đại.

Việc bổ sung MagSafe không chỉ giúp iPhone 17e trở nên “đồng bộ” hơn với hệ sinh thái Apple, mà còn mở ra khả năng sử dụng hàng loạt phụ kiện phổ biến trên thị trường, từ ví da, pin dự phòng cho tới giá đỡ ô tô.

Đây là một nâng cấp mang tính trải nghiệm, nhưng lại có tác động rất lớn đến cảm nhận sử dụng hàng ngày.

Điểm gây chú ý nhất và cũng mang ý nghĩa chiến lược nhất nằm ở việc iPhone 17e được kỳ vọng sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên sử dụng chip kết nối di động và không dây do chính Apple tự phát triển.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là cột mốc quan trọng trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài của Apple, đồng thời kiểm soát tốt hơn chi phí sản xuất.

Theo Gurman, chính việc sử dụng chip Wi-Fi và 5G “in-house” sẽ giúp Apple tiết kiệm đáng kể chi phí, từ đó giữ nguyên mức giá bán.

Điều đáng nói là dù có thêm hàng loạt nâng cấp lớn, Apple vẫn được cho là sẽ giữ giá iPhone 17e ở mức 599 USD, tương đương thế hệ trước.

“Quái vật” 599 USD?

Gurman nhận định chiến lược của Apple trong trường hợp này rất đơn giản: mang đến nhiều tính năng hơn mà không tăng giá.

Đây là cách Apple từng áp dụng thành công trong quá khứ và iPhone 17e có thể là ví dụ rõ ràng nhất trong vài năm trở lại đây.

Việc thiếu MagSafe là một trong những thất bại lớn nhất của iPhone 16e. Ảnh: PhoneArena

Bằng việc tự chủ công nghệ lõi, Apple không chỉ nâng cao khả năng tối ưu phần cứng, phần mềm, mà còn có dư địa để “hào phóng” hơn với người dùng phổ thông, nhóm khách hàng chiếm số lượng lớn nhất.

Lý do khiến iPhone 17e trở nên quan trọng không chỉ nằm ở cấu hình. Dòng “e”, kể từ khi ra mắt năm ngoái, đã nhanh chóng trở thành lựa chọn âm thầm nhưng cực kỳ phổ biến trong hệ sinh thái iPhone.

Đó là chiếc iPhone dành cho các bậc phụ huynh mua điện thoại đầu tiên cho con, cho các doanh nghiệp cần trang bị hàng chục máy cho nhân viên, hoặc đơn giản là cho những người chỉ cần một chiếc smartphone hoạt động ổn định, lâu dài.

Vấn đề trước đây là nhóm người dùng này luôn bị “chậm nhịp” về công nghệ. Với chip A19, iPhone 17e đảm bảo đủ sức chạy mượt các tính năng Apple Intelligence và trí tuệ nhân tạo trong nhiều năm tới, mà không gặp trở ngại về hiệu năng.

Sự thay đổi này cũng đặt iPhone 17e vào vị thế hoàn toàn khác so với các mẫu điện thoại giá rẻ sắp ra mắt trong năm nay, điển hình là Google Pixel 10a.

Theo những gì đã biết, Pixel 10a khó mang lại nhiều nâng cấp đáng kể so với Pixel 9a, trong khi iPhone 17e lại được nâng cấp toàn diện từ hiệu năng, kết nối cho tới trải nghiệm.

Điều đó khiến iPhone 17e không còn đơn thuần là lựa chọn “tiết kiệm”, mà trở thành một phương án thực sự hấp dẫn cho số đông người dùng.

Với mức giá 599 USD, iPhone 17e là chiếc smartphone hợp lý cho những ai vẫn đang giữ chiếc iPhone cũ chỉ vì không muốn chi ra tới 1.000 USD cho phiên bản Pro.

Dòng Pro vẫn sẽ là nơi hội tụ những công nghệ cao cấp nhất, nhưng với người dùng phổ thông, điều quan trọng nhất vẫn là một chiếc điện thoại nhanh, pin đủ dùng cả ngày và hoạt động ổn định trong nhiều năm.

Riêng với nhiều người, việc bổ sung MagSafe có thể chính là nâng cấp “đáng giá nhất”, giúp iPhone 17e trở nên hiện đại hơn và tương thích với những phụ kiện mà người dùng có thể đã sở hữu từ trước.

Nếu những thông tin này trở thành sự thật, iPhone 17e rất có thể sẽ là chiếc iPhone “đáng mua nhất” của Apple trong năm nay, không cần gắn mác Pro, nhưng đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dùng.

(Theo PhoneArena, 9to5mac, Wccftech)