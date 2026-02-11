Apple được cho là đang trong quá trình thử nghiệm nhiều hướng nâng cấp để khiến iPhone 18 Pro Max trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người dùng.

Một concept iPhone 18 Pro. Ảnh: Fpt.

Một rò rỉ mới vừa xuất hiện đã củng cố thêm các tin đồn trước đó, cho thấy mẫu flagship năm 2026 của Apple có thể sẽ được trang bị những cải tiến camera thực sự đáng kể, đặc biệt là ở khía cạnh quang học.

Khẩu độ biến thiên xuất hiện trên cả iPhone 18 Pro Max và flagship Samsung?

Theo nguồn tin Digital Chat Station, một leaker có tiếng trên mạng xã hội Weibo, Apple hiện đang thử nghiệm một hệ thống camera chính hoàn toàn mới cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Điểm đáng chú ý nhất là camera này có thể được trang bị khẩu độ biến thiên, một tính năng vốn rất hiếm gặp trên smartphone.

Thông tin này không xuất hiện một cách đơn lẻ. Trước đó, vào tháng 12/2024, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo từng là người đầu tiên tiết lộ rằng Apple đang nghiên cứu việc đưa khẩu độ biến thiên lên các mẫu iPhone 18 Pro. Đến tháng 10/2025, một báo cáo khác tiếp tục xác nhận Apple đã bước sang giai đoạn thảo luận linh kiện với các nhà cung ứng, cho thấy kế hoạch này đang được triển khai nghiêm túc.

Khẩu độ biến thiên cho phép camera điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ có thể mở rộng để thu nhiều ánh sáng hơn. Ngược lại, khi chụp ngoài trời nắng gắt, khẩu độ sẽ khép lại để tránh hiện tượng cháy sáng.

Không chỉ vậy, công nghệ này còn mang lại khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh – tức mức độ xóa phông của hậu cảnh so với chủ thể. Đây là điều mà các máy ảnh DSLR hay mirrorless làm rất tốt, nhưng smartphone từ trước đến nay chủ yếu phải dựa vào phần mềm để “giả lập”.

Apple chưa từng trang bị khẩu độ biến thiên cho bất kỳ mẫu iPhone nào. Các dòng iPhone Pro hiện tại đều sử dụng khẩu độ cố định ƒ/1.78. Nếu tin đồn trở thành sự thật, đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong triết lý camera của Apple: chuyển từ tối ưu phần mềm sang đầu tư nghiêm túc vào phần cứng quang học.

Đáng chú ý, Apple không phải là hãng duy nhất theo đuổi hướng đi này. Samsung cũng được đồn đoán sẽ đưa khẩu độ biến thiên trở lại trên Galaxy S27 Ultra.

Theo một báo cáo mới, Samsung được cho là đã gửi yêu cầu đặt hàng các module camera có khẩu độ biến thiên, lấy cảm hứng trực tiếp từ chiến lược mới của Apple với iPhone 18 Pro. Nếu kế hoạch này được thông qua và triển khai đúng tiến độ, Galaxy S27 Ultra có thể là những thiết bị đầu tiên của Samsung được trang bị trở lại công nghệ này.

Dù Galaxy S26 Ultra với khẩu độ rộng hơn đã đủ để tạo ra bước nhảy vọt về chất lượng ảnh, nhưng rõ ràng Samsung không muốn để Apple chiếm thế thượng phong quá lâu. Trớ trêu thay, chính Samsung từng là hãng smartphone đầu tiên tiên phong với khẩu độ biến thiên, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội phát triển công nghệ này đến độ chín muồi.

Samsung từng trang bị công nghệ này trên Galaxy S9 (2018) và Galaxy S10 (2019), khi đó, camera có thể chuyển đổi giữa hai mức khẩu độ khác nhau để phù hợp với điều kiện ánh sáng, nhưng hãng đã loại bỏ nó từ năm 2020 do làm tăng độ dày thiết bị và chi phí sản xuất.

Nếu cả iPhone 18 Pro lẫn Galaxy S27 Ultra đều sở hữu khẩu độ biến thiên, năm 2026-2027 có thể đánh dấu sự trở lại của những cải tiến “đậm chất máy ảnh” trên smartphone cao cấp, thay vì chỉ tập trung vào AI và xử lý hậu kỳ.

Không chỉ dừng lại ở camera chính, Digital Chat Station còn cho biết Apple đang thử nghiệm một camera telephoto mới cho iPhone 18 Pro Max với khẩu độ lớn hơn so với thế hệ hiện tại. Trong khi, theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt cũng được trang bị khẩu độ ống kính rộng hơn. Đây là một nâng cấp rất đáng giá, đặc biệt đối với khả năng chụp ảnh thiếu sáng.

Hiện nay, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sử dụng camera telephoto có khẩu độ ƒ/2.8. Apple đã nâng cấp mạnh về cảm biến khi chuyển sang độ phân giải 48MP, một bước tiến lớn so với cảm biến 12MP trên iPhone 16 Pro, nhưng khẩu độ vẫn giữ nguyên.

Với iPhone 18 Pro Max, điều này có thể sẽ thay đổi. Khẩu độ lớn hơn đồng nghĩa với khả năng thu sáng tốt hơn, giảm nhiễu trong điều kiện ánh sáng yếu và cải thiện tốc độ màn trập.

Đây là những yếu tố then chốt giúp ảnh zoom trở nên sắc nét và ổn định hơn, đặc biệt trong chụp đêm hoặc chụp thể thao.

Hàng loạt nâng cấp khác đang chờ đợi

Ngoài khẩu độ biến thiên và camera telephoto mới, các tin đồn trước đó còn cho rằng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được trang bị bộ teleconverter giúp tăng tiêu cự và mở rộng khả năng zoom. Camera selfie cũng được kỳ vọng nâng cấp lên độ phân giải 24MP, hứa hẹn cải thiện đáng kể chất lượng ảnh và video phía trước.

Dự kiến, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được Apple ra mắt vào mùa thu năm nay, cùng thời điểm với chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng, một sự kiện được xem là cột mốc lịch sử mới của Apple.

Viễn cảnh cả iPhone 18 Pro Max lẫn Galaxy S27 Ultra cùng sở hữu khẩu độ biến thiên thực sự khiến giới công nghệ hào hứng. Với nhiều người từng dè dặt với nhiếp ảnh di động vì những giới hạn vật lý, đây có thể là bước tiến đủ lớn để thay đổi cuộc chơi.

Nếu Apple thực sự mang công nghệ này lên iPhone 18 Pro Max như các tin đồn và Galaxy S27 Ultra cũng sở hữu tính năng này, không quá lời khi nói rằng đây sẽ là cuộc đua khốc liệt cho danh hiệu “smartphone chụp ảnh tốt nhất năm 2026-2027”.

(Theo PhoneArena, Macworld,)