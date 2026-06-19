Không ít chủ xe cho rằng việc bảo dưỡng ô tô là những công việc phức tạp, tốn kém hoặc chỉ cần thực hiện khi xe xuất hiện hỏng hóc. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một thợ sửa xe đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, chỉ với vài thói quen đơn giản, người dùng có thể giảm đáng kể nguy cơ gặp phải những hư hỏng xe đắt đỏ.

Trong một video TikTok đạt hơn 435.000 lượt xem, tài khoản Team Car Care đã chia sẻ 5 mẹo chăm sóc xe mà theo anh, nhiều thợ sửa xe thường không có đủ thời gian để hướng dẫn khách hàng trong các lần bảo dưỡng định kỳ.

Nắm vững mẹo chăm sóc ô tô sẽ bớt được việc sửa chữa xe. Ảnh: Theo Motor1

Điều đầu tiên được nhấn mạnh là luôn sử dụng phanh tay, kể cả đối với xe số tự động. Theo người thợ này, việc chỉ dựa vào chế độ đỗ xe (P) khiến toàn bộ tải trọng của xe dồn lên chốt hãm trong hộp số. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng đóng vai trò giữ xe đứng yên khi đỗ. Nếu thường xuyên chịu áp lực lớn, bộ phận này có thể bị mài mòn hoặc hư hỏng, kéo theo chi phí sửa chữa không hề rẻ.

Lời khuyên thứ hai là thường xuyên vệ sinh cần gạt mưa. Chỉ cần sử dụng nước rửa kính hoặc dung dịch tẩy rửa nhẹ để lau sạch bụi bẩn bám trên lưỡi gạt, người dùng có thể kéo dài tuổi thọ của bộ phận này và cải thiện khả năng quan sát khi trời mưa.

Một mẹo đơn giản khác là sử dụng tấm che kính chắn gió và hạ tấm chắn nắng khi đỗ xe ngoài trời. Việc này giúp giảm nhiệt độ trong khoang lái, đồng thời hạn chế tác động của ánh nắng mặt trời lên bảng táp-lô, màn hình giải trí và các thiết bị điện tử.

Đối với các bản lề cửa, cốp sau và nắp ca-pô, chuyên gia khuyến nghị nên bôi trơn định kỳ từ 3-6 tháng/lần bằng dung dịch silicon hoặc mỡ lithium. Điều này giúp các chi tiết cơ khí vận hành êm ái hơn và hạn chế hiện tượng rỉ sét.

Cuối cùng, chủ xe không nên để phương tiện nằm một chỗ quá lâu. Nếu xe không được sử dụng trong thời gian dài, nên khởi động và vận hành liên tục ít nhất một giờ mỗi tháng. Việc này giúp hơi nước trong các loại dầu và dung dịch kỹ thuật bay hơi, đồng thời giữ cho các gioăng cao su luôn được bôi trơn, giảm nguy cơ rò rỉ.

Ngoài 5 lời khuyên trên, Team Car Care còn khuyến nghị người dùng nên đánh bóng xe ít nhất một lần mỗi năm để bảo vệ lớp sơn trước tia cực tím, thường xuyên kiểm tra các loại dung dịch vận hành, thay lọc gió đúng hạn và cân nhắc phủ chống gỉ gầm xe nếu thường xuyên di chuyển tại khu vực ven biển hoặc nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo bà Norma, đồng sáng lập Team Car Care, việc tìm được một thợ sửa xe uy tín là rất quan trọng, nhưng chủ xe vẫn cần chủ động tìm hiểu về chiếc xe của mình. Đọc sách hướng dẫn sử dụng, tuân thủ lịch bảo dưỡng và lựa chọn các sản phẩm phù hợp là cách tốt nhất để hạn chế những hỏng hóc phát sinh.

Các chuyên gia cũng đưa ra một số mốc bảo dưỡng quan trọng mà chủ xe nên ghi nhớ. Dầu động cơ và lọc dầu nên được thay sau mỗi 8.000-11.000 km hoặc ít nhất một lần mỗi năm. Lọc gió điều hòa cần thay sau khoảng 24.000-40.000 km. Lốp xe nên được đảo vị trí sau mỗi 8.000-13.000 km hoặc khoảng 6 tháng.

Trong khi đó, lưỡi gạt mưa thường có tuổi thọ từ 6-12 tháng. Má phanh cần kiểm tra và thay thế sau khoảng 48.000-80.000 km tùy điều kiện sử dụng. Ngoài ra, các chuyên gia khuyến nghị nên thực hiện kiểm tra tổng thể ở mỗi lần bảo dưỡng để đánh giá tình trạng ắc quy, hệ thống phanh, lốp xe, dây đai, ống dẫn và các loại dung dịch vận hành.

Theo các chuyên gia, khi xe ngày càng cũ và số km vận hành tăng lên, nhu cầu bảo dưỡng cũng sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, chi phí cho việc bảo dưỡng định kỳ vẫn thấp hơn đáng kể so với việc phải sửa chữa những hỏng hóc nghiêm trọng do bỏ bê chăm sóc xe trong thời gian dài.

Theo Motor1

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