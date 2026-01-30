XEM CLIP:

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” liên quan đến hành vi ngâm ốc bươu bằng hóa chất để bán ra thị trường, xảy ra tại một cơ sở không biển hiệu ở số 60 đường Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông. Cơ quan điều tra xác định Huỳnh Văn Trường (SN 1979, quê Cần Thơ) là đối tượng cầm đầu đường dây và đã khởi tố bị can về tội danh nêu trên.

3.000 tấn ốc bươu “ngậm” thủy tinh lỏng

Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, trong 5 năm qua (từ năm 2021 đến nay), cơ sở do Huỳnh Văn Trường cầm đầu đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate (Na₂SiO₃, còn gọi là “thủy tinh lỏng”) để ngâm khoảng 3.000 tấn ốc bươu, bán ra thị trường và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Trung tá Trần Đức Lợi – Phó đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, qua công tác nghiệp vụ và theo dõi địa bàn, trinh sát đơn vị phát hiện lượng lớn ốc bươu không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ nhiều tỉnh, thành về các khu đất trống đã giải tỏa quanh chợ đầu mối Bình Điền. Tuy nhiên, số ốc này không đưa vào chợ đầu mối, các chợ truyền thống hay đại lý mà tiếp tục được chuyển đến một địa điểm khác để xử lý.

Công an khi kiểm tra cơ sở của Huỳnh Văn Trường. Ảnh: CA

Âm thầm đeo bám, trinh sát xác định điểm đến của số ốc bươu là một cơ sở không biển hiệu tại số 60 đường Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông. Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với công an địa phương tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở này đang hoạt động sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất công nghiệp với quy mô đặc biệt lớn.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Trường khai mua “thủy tinh lỏng” tại chợ Kim Biên với giá khoảng 6.000 đồng/kg. Theo lời khai, Trường chỉ đạo nhân viên sơ chế ốc theo công thức: sử dụng 5kg hóa chất Natri Silicate để ngâm khoảng 150kg ốc bươu, đổ nước vừa ngập; sau khoảng 4 giờ, vớt ốc ra rửa sạch rồi đóng gói thành các bịch 5kg, 10kg, 20kg… theo đơn đặt hàng của khách.

Tang vật thịt ốc bươu ngâm "thuỷ tinh lỏng". Ảnh: CA

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ khoảng 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế. Kết quả giám định xác định toàn bộ số thịt ốc này đều chứa hóa chất Natri Silicate. Ngoài ra, công an còn thu giữ thêm 1.575kg hóa chất Natri Silicate tại cơ sở.

Làm việc với cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Trường thừa nhận việc ngâm ốc bằng hóa chất Natri Silicate nhằm làm cho thịt ốc bóng, đẹp, dễ tiêu thụ, đồng thời khai không biết loại hóa chất này có độc hại.

Đáng chú ý, Trường khai rằng khi mua hóa chất tại chợ Kim Biên, ông ta đã nói rõ mục đích dùng để ngâm ốc bươu, song người bán không có ý kiến hay cảnh báo gì.

Huỳnh Văn Trường khai báo về nguồn cung cấp hóa chất Natri Silicate (Na₂SiO₃), còn gọi là “thủy tinh lỏng”. Ảnh: CA

Thượng tá Ngô Thuận Lăng – Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, đối với đơn vị cung cấp hóa chất, Cơ quan CSĐT đã làm rõ và đang tiếp tục củng cố chứng cứ.

“Trong trường hợp chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, Cơ quan CSĐT sẽ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước xem xét rút giấy phép kinh doanh và xử lý hành chính theo quy định. Nếu quá trình điều tra xác định cơ sở cung cấp hóa chất có ý thức, biết rõ việc cung ứng hóa chất để ngâm, tẩm ốc bươu thì sẽ đề xuất xử lý hình sự”, Thượng tá Lăng nhấn mạnh.

Vì sao 5 năm mới bị phát hiện, xử lý?

Theo cơ quan công an, sản phẩm từ cơ sở của Trường chủ yếu được tiêu thụ tại các gian hàng ở chợ đầu mối Bình Điền, một số chợ truyền thống và các quán nhậu, nhà hàng. Từ đây, thịt ốc bươu đã qua ngâm hóa chất tiếp tục được bán cho người dân, đi thẳng vào bữa ăn của nhiều gia đình.

Trong quá trình truy xét đường đi của số ốc bươu “ngậm” hóa chất, lực lượng chức năng đã kiểm tra một số gian hàng tại chợ đầu mối và xác định có hành vi vi phạm. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường để xử lý theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Văn Trường sử dụng người thân trong gia đình để ngâm, tẩm hóa chất vào thịt ốc bươu. Ảnh: CA

Về câu hỏi vì sao một cơ sở sản xuất, tiêu thụ ốc bươu ngâm hóa chất với quy mô lớn lại có thể tồn tại suốt 5 năm mà đến nay mới bị phát hiện, triệt phá.

Trung tá Trần Đức Lợi cho biết, cơ sở của Huỳnh Văn Trường hoạt động rất tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Cụ thể, các đối tượng mua hóa chất Natri Silicate rồi cất giấu tại địa điểm khác, không để tại nơi sơ chế, sau đó mới đưa về ngâm ốc bươu nhằm tránh bị phát hiện.

Cơ sở có nơi cất giấu hoá chất riêng. Ảnh: CA

Tại cơ sở, Trường sử dụng người thân trong gia đình như vợ, con, cháu… để thực hiện các công đoạn ngâm, tẩm ốc, nhằm giữ bí mật tuyệt đối. Cơ sở này được bố trí biệt lập, xa khu dân cư và hàng xóm xung quanh để hạn chế mùi phát sinh từ hóa chất, tránh bị phát hiện.

Thịt ốc bươu đã qua xử lý hóa chất, khó nhận biết bằng mắt thường. Ảnh: CA

Đáng chú ý, bằng mắt thường, người tiêu dùng rất khó phân biệt thịt ốc đã qua xử lý bằng hóa chất. Do đó, cơ quan công an phải phối hợp với các đơn vị chuyên môn, lấy mẫu giám định tại Phân viện Khoa học hình sự mới đủ căn cứ khẳng định sự hiện diện của hóa chất trong thực phẩm, làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.