Phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ 8h.

Đại hội 14 diễn ra từ ngày 19-25/1 tại Hà Nội với chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội họp phiên trù bị. Ảnh: Phạm Hải

Theo chương trình, Đại hội 14 sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua, báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Một trong những chủ trương đáng chú ý được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị là mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới. Đó là: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Dự thảo báo cáo chính trị cũng nêu các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026-2030, trong đó có mục tiêu về kinh tế: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD...

Một nội dung quan trọng khác là Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 14.

Tại họp báo trước Đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cho biết, công tác nhân sự đã được Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư chỉ đạo tiến hành rất khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện và hiệu quả, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và thống nhất rất cao theo đúng các quy định, nguyên tắc của Đảng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa 13, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa 14, trên cơ sở đó đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 cả chính thức và dự khuyết, góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, có chất lượng cho công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng.

Tại hội nghị Trung ương 10, 11, 12, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và rất thống nhất ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trong đó đã xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và quy trình nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã định hướng, giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, cả chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu ở tại các cơ quan, địa phương, đơn vị. Bộ Chính trị cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định, thẩm tra chặt chẽ, kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu theo quy định.

Tại hội nghị Trung ương 13, 14, 15, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã xem xét, biểu quyết, thống nhất, giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu cả chính thức và dự khuyết; thông qua danh sách nhân sự để trình Đại hội 14 xem xét, bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 theo quy định.

Hôm qua, tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc, chương trình làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn thư ký gồm 5 thành viên và Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 13 thành viên.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội 14 của Đảng do Ban thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập đều đủ tư cách đại biểu đại hội.

Kỳ vọng vào những chính sách quyết liệt để đưa đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới

Tham dự đại hội, đại biểu Trần Hải Phú - Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh - kỳ vọng đại hội sẽ biểu quyết, thông qua các chính sách, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác chuyển đổi số, bên cạnh đó có chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt cán bộ trẻ, để giúp cán bộ mạnh dạn thể hiện bản thân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Các đại biểu dự Đại hội 14. Ảnh: Phạm Hải

Đại biểu Trần Hải Phú cũng bày tỏ kỳ vọng về các chính sách ưu đãi dành cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, trong đó có các thanh niên ở tuyến biên giới, giúp thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, năng động, làm giàu trên chính quê hương của mình.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh - cho biết qua tiếp xúc với cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội, mọi người đều mong chờ, kỳ vọng vào những nghị quyết, chương trình hành động, chính sách quyết liệt để đưa đất nước xứng tầm và vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện, đại biểu Hương cho rằng chủ trương “lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của phát triển” là chính sách ưu việt, nhân văn; các chính sách đột phá, nhất là về khoa học công nghệ, được nhân dân kỳ vọng có thể thực hiện tốt trong nhiệm kỳ này.

Đại biểu Nguyễn Ny Hương - Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh - thì kỳ vọng đại hội sẽ đưa ra những quyết sách, chiến lược để tạo những bước phát triển đột phá mạnh mẽ, đồng thời tạo môi trường và động lực để thúc đẩy tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.