UBND xã Chuyên Mỹ vừa thông báo triển khai "Chiến dịch 30 ngày rà soát, xóa ký hiệu "T" trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp cho người dân.

Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai từ 15/7-15/8 và kéo dài nếu việc rà soát chưa hoàn thành.

Chính quyền địa phương cho biết, chiến dịch được thực hiện công khai, minh bạch, toàn diện nhằm xác định chính xác diện tích đất ở theo hồ sơ giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Qua đó, góp phần hoàn thiện dữ liệu quản lý đất đai và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.

Việc xóa ký hiệu "T" sẽ tạo điều kiện để người dân thực hiện đầy đủ các quyền lợi hợp pháp như thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất và các giao dịch dân sự khác liên quan đến đất đai.

Xã Chuyên Mỹ rà soát, xóa ký hiệu "T" trên sổ đỏ miễn phí cho người dân. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Theo UBND xã Chuyên Mỹ, chiến dịch áp dụng đối với các trường hợp có tên trong quyết định giao đất hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền ban hành, chủ yếu là các quyết định của UBND huyện Phú Xuyên (cũ) trong giai đoạn 2000-2006.

Để đủ điều kiện, thông tin về người sử dụng đất, diện tích được giao và diện tích ghi trên giấy chứng nhận phải trùng khớp với danh sách trong các quyết định giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, giấy chứng nhận phải đang ghi mục đích sử dụng đất bằng ký hiệu "T".

UBND xã lưu ý, việc rà soát và xóa dữ liệu ký hiệu "T" miễn phí chỉ áp dụng đối với các trường hợp đủ điều kiện theo danh sách gửi kèm. Những trường hợp chưa có tên trong danh sách sẽ tiếp tục được rà soát, xem xét và giải quyết theo đúng quy định.

Chữ "T" trên sổ đỏ có nghĩa gì?

Liên quan đến ký hiệu "T" trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trước đó, cử tri xã Quốc Oai (Hà Nội) từng kiến nghị thành phố thống nhất cách hiểu do có nhiều cách giải thích khác nhau.

Theo phản ánh, khi được cấp sổ đỏ, nhiều hộ dân được giải thích chữ "T" là đất thổ cư. Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ tục như cấp đổi giấy chứng nhận hoặc tách thửa, một số nơi lại cho rằng đây là ký hiệu đất trồng trọt, gây nhiều vướng mắc.

Trả lời kiến nghị, UBND TP Hà Nội cho biết, theo Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5/11/1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất, ký hiệu "T" được xác định là đất khu vực thổ cư. Khái niệm này bao gồm đất xây dựng trong khu dân cư đô thị và nông thôn, ngoại trừ đất thổ canh, ao hồ và đường đi lại trong thôn xóm đã đo đạc tách ra.

Phạm vi đất thổ cư thời điểm đó bao gồm đất ở và đất xây dựng các công trình phục vụ lợi ích toàn dân trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, nghỉ mát, du lịch; các trụ sở cơ quan, đoàn thể, tôn giáo, những kho tàng, cơ sở nông lâm nghiệp như chuồng trại chăn nuôi, trạm sửa chữa.

Đến năm 1989, hệ thống thống kê đất đai được điều chỉnh, trong đó loại “đất khu vực thổ cư” được tách thành các loại “đất khu dân cư” (gồm đất ở thành thị và đất ở nông thôn) và “đất chuyên dùng” (gồm đất xây dựng, đất đường giao thông, đất thủy lợi...).

Tiếp đó, Quyết định số 499/QĐ-ĐC ban hành năm 1995 của Tổng cục Địa chính quy định loại đất có mục đích để ở được ký hiệu bằng chữ "T", từng loại công trình có các ký hiệu riêng.

Theo UBND TP Hà Nội, khi thực hiện Luật Đất đai năm 1993 và Quyết định số 499/QĐ-ĐC, loại đất "T" được xác định là "mục đích để ở".

Tuy nhiên, chưa có kết luận cụ thể nội dung ký hiệu loại đất (chữ “T”) trên các giấy chứng nhận đã cấp có phải toàn bộ đất ở hay không.

Để tháo gỡ vướng mắc này, ngày 31/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2026 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Khoản 2 Điều 20 của nghị định quy định việc giải quyết đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước ngày 1/7/2004 không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai và chưa xác định cụ thể diện tích đất ở mà được thể hiện chung giữa đất ở và các loại đất khác, ví dụ như “thổ cư”, “thổ tập trung”, “làm nhà ở”, “đất ở + vườn”, “T”, “TV”, “TQ”, “TTT”.