Với mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn sở hữu thiết kế hiện đại và hiệu năng đáng chú ý, MacBook Neo ngay sau khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của Apple. Và ngay khi thế hệ đầu tiên còn đang được người dùng quan tâm, những thông tin đầu tiên về MacBook Neo 2 đã bắt đầu xuất hiện.

MacBook Neo 2 ra mắt năm 2027 được đồn đoán có nhiều nâng cấp mạnh mẽ so với MacBook Neo. Ảnh: 9to5mac

MacBook Neo 2 sẽ được nâng cấp mạnh về hiệu năng

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên MacBook Neo 2 được cho là nằm ở bộ xử lý. MacBook Neo hiện tại sử dụng chip A18 Pro, cũng chính là bộ xử lý từng được trang bị trên iPhone 16 Pro.

Theo Bloomberg, Apple đang phát triển thế hệ MacBook Neo mới sử dụng chip A19 Pro. Đây là bộ xử lý mạnh hơn đáng kể so với A18 Pro, hứa hẹn giúp mẫu MacBook giá rẻ của Apple thu hẹp khoảng cách hiệu năng với những dòng máy Mac cao cấp hơn.

Xét về CPU, A19 Pro được cho là nhanh hơn khoảng 10-15% so với A18 Pro trong các bài kiểm tra đơn nhân và đa nhân. Đáng chú ý hơn, hiệu năng đồ họa GPU có thể tăng tới 40% theo một số kết quả benchmark.

Một trong những nguyên nhân giúp A19 Pro đạt được mức cải thiện này là mỗi lõi GPU đều được tích hợp Neural Accelerator. Điều này không chỉ giúp tăng sức mạnh xử lý đồ họa mà còn mang lại lợi thế cho các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị.

A19 Pro hiện cũng được sử dụng trên những mẫu iPhone cao cấp như iPhone 17 Pro và iPhone Air. Tuy nhiên, MacBook Neo 2 có thể không sử dụng phiên bản A19 Pro giống hoàn toàn trên iPhone.

Theo nhà báo Tim Culpan của Bloomberg, Apple nhiều khả năng sẽ sử dụng một phiên bản A19 Pro được phân loại hiệu năng thấp hơn, thường được gọi là chip “binned”, cho MacBook Neo. Trong khi A19 Pro trên iPhone 17 Pro có GPU 6 lõi, phiên bản dành cho MacBook Neo được dự đoán chỉ có GPU 5 lõi.

Dù vậy, với lợi thế về khả năng tản nhiệt và nguồn điện liên tục của máy tính xách tay, con chip này vẫn có thể mang lại hiệu năng rất đáng kể cho MacBook Neo 2.

MacBook Neo 2 có thể tăng RAM lên 12GB

RAM là một trong những điểm Apple nhiều khả năng sẽ cải thiện trên MacBook Neo thế hệ mới.

MacBook Neo hiện tại chỉ được trang bị 8GB RAM, trong khi các mẫu Mac khác của Apple hiện đã chuyển sang mức RAM khởi điểm 16GB. Đây được xem là một trong những sự đánh đổi để Apple có thể đưa MacBook Neo xuống mức giá hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, MacBook Neo 2 được kỳ vọng sẽ có 12GB RAM thay vì 8GB như thế hệ hiện tại. Việc nâng cấp này được cho là có liên quan trực tiếp đến khả năng của chip A19 Pro.

Dù 8GB RAM chưa chắc trở thành hạn chế nghiêm trọng đối với phần lớn người dùng MacBook Neo, việc tăng lên 12GB vẫn là một cải tiến đáng giá. Mức RAM cao hơn sẽ giúp máy xử lý nhiều tác vụ cùng lúc tốt hơn, đồng thời kéo dài thời gian sử dụng khi các ứng dụng ngày càng yêu cầu nhiều tài nguyên.

AI trên MacBook Neo 2 sẽ được nâng cấp đáng kể

Sự kết hợp giữa chip A19 Pro và RAM 12GB cũng có thể mở khóa những tính năng trí tuệ nhân tạo mạnh hơn trên MacBook Neo 2.

Apple đã công bố một mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị tại WWDC, mang đến khả năng nhận diện giọng nói và đọc chính tả chính xác hơn, đồng thời bổ sung các tùy chọn mới để người dùng tùy chỉnh giọng nói của Siri.

MacBook Neo hiện tại không hỗ trợ mô hình AI này do sử dụng A18 Pro cùng 8GB RAM. Nếu MacBook Neo 2 thực sự được nâng cấp lên A19 Pro và 12GB RAM, khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị sẽ trở thành một trong những điểm khác biệt đáng chú ý nhất giữa hai thế hệ.

Điều này cũng cho thấy Apple có thể đang muốn biến MacBook Neo thành một lựa chọn hấp dẫn hơn đối với người dùng quan tâm đến các tính năng AI nhưng không muốn bỏ ra số tiền lớn cho MacBook Air hoặc MacBook Pro.

Apple có thể tiếp tục làm mới màu sắc

Bên cạnh hiệu năng, Apple dường như cũng muốn duy trì phong cách trẻ trung cho MacBook Neo thông qua màu sắc.

MacBook Neo hiện được bán với nhiều lựa chọn khá bắt mắt như Citrus, Blush, Indigo và Silver. Bloomberg cho biết Apple có kế hoạch “định kỳ” cập nhật các màu sắc mới cho dòng máy này.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về những màu nào sẽ xuất hiện trên MacBook Neo 2. Tuy nhiên, việc Apple thường xuyên làm mới màu sắc có thể giúp sản phẩm duy trì sức hút, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ và người mua MacBook lần đầu.

MacBook Neo 2 có thể ra mắt vào năm 2027

Apple đã giới thiệu MacBook Neo hiện tại vào tháng 3. Trong khi đó, theo Tim Culpan, phiên bản MacBook Neo sử dụng chip A19 Pro đang được lên kế hoạch ra mắt vào một thời điểm trong năm 2027.

Nếu thông tin này chính xác, Apple có thể duy trì chu kỳ nâng cấp tương đối dài cho dòng MacBook giá rẻ, thay vì tung ra thế hệ mới chỉ sau một năm.

(Theo 9to5mac)