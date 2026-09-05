Sự kiện iPhone mùa thu năm nay mang khẩu hiệu “Surprise and shine”, dự kiến diễn ra vào 0h00 ngày 10/9 (giờ Việt Nam).

Trong thời gian chờ đợi, những thông tin rò rỉ gần đây đã phần nào phác họa diện mạo và các nâng cấp quan trọng mà Apple có thể dành cho dòng iPhone 18 Pro.

Màu mới đỏ anh đào đậm của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Ảnh minh hoạ: Tom's Guide

Thiết kế quen thuộc nhưng tinh tế hơn

Về tổng thể, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là vẫn kế thừa ngôn ngữ thiết kế của iPhone 17 Pro.

Tuy nhiên, Apple có thể thực hiện một số thay đổi nhằm tạo cảm giác liền mạch hơn ở mặt lưng.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự khác biệt về màu sắc và vật liệu giữa mặt kính với khung nhôm có thể được giảm bớt.

Điều này giúp thiết kế tổng thể trở nên đồng nhất, tinh tế hơn thay vì tạo cảm giác các bộ phận được ghép tách biệt.

Đáng chú ý, iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin lớn hơn, với dung lượng khoảng 5.100-5.200 mAh.

Để chứa viên pin này, thân máy có thể dày và nặng hơn đôi chút. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là một trong những nâng cấp đáng giá nhất đối với người dùng thường xuyên sử dụng điện thoại ở cường độ cao.

Dynamic Island có thể nhỏ hơn đáng kể

Một thay đổi khác dễ nhận thấy trên iPhone 18 Pro là Dynamic Island được thu nhỏ.

Apple được cho là đang tìm cách đưa một số thành phần của hệ thống Face ID xuống bên dưới màn hình.

Nếu thành công, khu vực chứa camera trước và cảm biến nhận diện khuôn mặt sẽ chiếm ít không gian hơn.

Đây có thể là bước tiến quan trọng trên hành trình hướng tới một thiết kế màn hình gần như toàn diện của Apple.

Bên cạnh đó, màn hình của iPhone 18 Pro được đồn đoán sử dụng công nghệ LTPO+ tiết kiệm năng lượng hơn, với Samsung Display và LG Display tiếp tục đóng vai trò nhà cung cấp.

Công nghệ mới có thể giúp Apple cải thiện thời lượng pin mà không cần đánh đổi chất lượng hiển thị.

Chip A20 Pro tiến lên tiến trình 2nm

Ở bên trong, A20 Pro có thể là một trong những nâng cấp quan trọng nhất. Con chip thế hệ mới được cho là sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC, đồng thời sử dụng công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM).

Apple gửi thư mời sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro. Nguồn: Apple

Sự kết hợp này được kỳ vọng mang lại hiệu năng cao hơn nhưng vẫn kiểm soát tốt mức tiêu thụ điện năng.

Với mỗi thế hệ iPhone Pro, Apple ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng xử lý trên thiết bị cho các tác vụ AI, nhiếp ảnh điện toán và những tính năng thông minh của iOS.

Vì vậy, A20 Pro có thể đóng vai trò nền tảng cho nhiều tính năng mới trên iPhone 18 Pro.

Modem C2 và cuộc chuyển dịch khỏi Qualcomm

Apple cũng có thể đưa modem C2 do chính mình phát triển lên iPhone 18 Pro.

Đây sẽ là bước tiến quan trọng trong chiến lược tự chủ linh kiện của hãng, giúp Apple kiểm soát tốt hơn hiệu năng kết nối và mức tiêu thụ năng lượng.

Tuy nhiên, C2 được cho là vẫn chưa hỗ trợ mmWave. Vì vậy, iPhone 18 Pro tại Mỹ có khả năng tiếp tục sử dụng modem Qualcomm, trong khi các phiên bản tại nhiều thị trường khác có thể chuyển sang modem C2 của Apple.

Camera 48MP có thêm khẩu độ biến thiên

Hệ thống camera cũng được dự báo có những thay đổi đáng kể. Samsung được cho là đã phát triển cảm biến hình ảnh xếp chồng ba lớp dành cho dòng iPhone 18 Pro Max.

Công nghệ này có thể cải thiện tốc độ phản hồi, khả năng giảm nhiễu và dải tương phản động của camera.

Trong khi đó, camera Fusion 48MP trên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể được bổ sung khẩu độ biến thiên.

Thay đổi này cho phép camera kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến linh hoạt hơn, đồng thời tạo ra nhiều lựa chọn hơn về độ sâu trường ảnh.

Nếu được triển khai như tin đồn, đây sẽ là một trong những nâng cấp camera đáng chú ý nhất của iPhone trong nhiều năm.

iPhone 18 Pro có thể kết nối Internet 5G qua vệ tinh

Một tính năng đầy tham vọng khác là khả năng hỗ trợ kết nối Internet 5G thông qua vệ tinh.

Hiện Apple đã cung cấp một số tính năng liên lạc vệ tinh, chủ yếu phục vụ trường hợp khẩn cấp và những nhu cầu liên lạc cơ bản khi không có mạng di động.

Việc mở rộng lên kết nối 5G qua vệ tinh, nếu trở thành hiện thực, sẽ đưa khả năng liên lạc vệ tinh trên iPhone lên một tầm cao hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin chưa được Apple xác nhận chính thức.

Camera Control được thiết kế đơn giản hơn

Apple cũng được cho là đã thiết kế lại nút Camera Control. Thay vì sử dụng một lớp cảm ứng điện dung riêng biệt, hệ thống mới có thể dựa nhiều hơn vào cảm biến lực.

Mục tiêu không chỉ là tối ưu hóa thiết kế mà còn giúp Apple giảm độ phức tạp và chi phí sản xuất.

Đây là một thay đổi nhỏ, nhưng cho thấy Apple đang tiếp tục tinh chỉnh những chi tiết phần cứng được giới thiệu trên các thế hệ iPhone gần đây.

Màu mới thay thế tùy chọn đen

Về màu sắc, Apple được cho là đã thử nghiệm nhiều phiên bản hoàn thiện mới. Ba lựa chọn được dự đoán có khả năng xuất hiện cao gồm xanh nhạt, đỏ anh đào đậm và bạc.

Đáng chú ý, phiên bản màu đen có thể không còn xuất hiện trên dòng iPhone 18 Pro. Nếu đúng, việc Apple thay đổi bảng màu sẽ tạo thêm khác biệt về ngoại hình so với thế hệ trước.

iOS 27 và Siri AI thế hệ mới

Ngay khi xuất xưởng, iPhone 18 Pro sẽ chạy iOS 27, trong đó Siri được nâng cấp mạnh mẽ với trải nghiệm AI hoàn toàn mới.

Siri dự kiến có khả năng nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình, hiểu bối cảnh cá nhân của người dùng, khai thác kiến thức từ web và hỗ trợ nhiều tính năng Apple Intelligence hơn.

Đây có thể là yếu tố quan trọng giúp Apple biến iPhone 18 Pro thành một thiết bị AI thực sự, thay vì chỉ tập trung vào những nâng cấp phần cứng.

iPhone 18 Pro sẽ ra mắt trước iPhone 18 tiêu chuẩn

Theo thông lệ, Apple tổ chức sự kiện iPhone vào nửa đầu tháng 9 và thường mở bán sản phẩm mới vào thứ Sáu sau đó.

Năm nay, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ mở đặt trước vào lúc 19h00 ngày 12/9 (giờ Việt Nam).

Đáng chú ý, Apple được cho là không ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn vào tháng 9/2026. Thay vào đó, sự kiện năm nay sẽ tập trung vào các mẫu iPhone cao cấp, bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập được đồn đoán mang tên iPhone Ultra.

Các mẫu iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 có thể được dời sang mùa xuân năm 2027. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược ra mắt iPhone của Apple, khi hãng tách thời điểm trình làng các dòng sản phẩm phổ thông khỏi nhóm iPhone cao cấp.

(Theo AppleInsider, MacRumors, Macworld)