Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức.

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; ông Nguyễn Văn Nên - Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ cũng đến dự như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh...

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, số lượng đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội là 547 đại biểu, trong đó, có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM. Ảnh: Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ TPHCM

Ảnh: Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ TPHCM

Tại phiên trù bị diễn ra ngày 13/10, có 546/547 đại biểu (tỷ lệ 99,82%) tham dự; 1 đại biểu vắng có lý do.

Đại hội sẽ thực hiện 2 nội dung gồm: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ TPHCM

Trong phiên làm việc buổi sáng nay, Đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Chiều nay, các đại biểu thảo luận tại tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hướng đến siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế

Trao đổi nhanh với VietNamNet, đại biểu Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Dĩ An (TPHCM) kỳ vọng qua Đại hội, TPHCM sau sáp nhập sẽ phát triển, trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế.

Đại biểu Nguyễn Quý Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xã Hồ Tràm (TPHCM) mong muốn Đại hội sẽ đánh giá những mặt đạt được và chưa được trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể. Trong đó, đặc biệt là những giải pháp trọng tâm, chương trình đột phá để xây dựng TPHCM xứng đáng là đô thị bậc nhất của cả nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ TPHCM

Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư phường Tam Bình (TPHCM), mong muốn các nội dung chương trình của Đại hội đưa ra phù hợp, sát thực với mong muốn của người dân. Bà mong trong nhiệm kỳ tới đây, thành phố giải quyết được các vấn đề về an sinh xã hội, trong đó có vấn đề về ngập nước, cải thiện hạ tầng giao thông.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của thành phố sau hợp nhất. Ảnh: Nguyễn Huế

Đại biểu Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 mong muốn Đại hội chọn ra những nhân sự thực hiện được chủ trương, chính sách lớn của Trung ương giao cho thành phố, đặc biệt trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tương tự, đại biểu Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TPHCM cho hay, nguồn lực của thành phố sau hợp nhất là rất lớn nhưng còn đang bị phân tán ở 3 địa phương trước sáp nhập là Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và TPHCM cũ.

"Mỗi tỉnh/thành có một lợi thế và có những hạn chế khác nhau. Chúng ta rất cần một tổng chỉ huy, một người điều phối, tổng hợp được tất cả nguồn lực và xác định được các mục tiêu chiến lược, tập hợp được các cán bộ, nguồn lực, điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra", ông nói.