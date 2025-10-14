Sáng nay, phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay, đây là một kỳ đại hội mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TPHCM sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển - sáng tạo lớn nhất cả nước và tầm khu vực.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: BTC

“Là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để TPHCM - Bình Dương - Bà Rịa-Vũng Tàu cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước, TPHCM phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập”, ông Trần Lưu Quang nói.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Ông đề nghị các đại biểu thảo luận dân chủ, thẳng thắn, nhìn nhận toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời nhìn thẳng vào sự thật, phân tích sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua.

"TPHCM cần thẳng thắn tự hỏi đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của thành phố đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa?”, ông Trần Lưu Quang nêu.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, nội dung có ý nghĩa rất quan trọng của đại hội là công tác nhân sự đã chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình các bước về nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội 14 của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 1. Ảnh: BTC

Ông Trần Lưu Quang cũng khẳng định tinh thần và định hướng phát triển của TPHCM trong kỷ nguyên mới, với vị thế là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ lớn nhất cả nước, thành phố phải vượt lên chính mình, phát huy bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tầm khu vực.

Mục tiêu bao trùm 5 năm tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước. Thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế chiến lược cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, xây dựng TPHCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu và thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM phải nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, với chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, để đạt được những mục tiêu lịch sử này, TPHCM không cho phép mình dừng lại hay bằng lòng, mà phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, kiến tạo tương lai bằng trí tuệ đổi mới và sức mạnh đại đoàn kết. Đảng bộ thành phố phải thực sự là trung tâm đoàn kết, biểu tượng đổi mới, có vai trò lãnh đạo, dẫn dắt và truyền cảm hứng phát triển cho cả khu vực và đất nước.

Ông tin tưởng với khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển hàng đầu Đông Nam Á.