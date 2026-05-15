Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xoài là một trong những loại trái cây ngọt nhất nhờ hàm lượng đường tự nhiên cao. 165g xoài tươi chứa 22,6g đường gồm sucrose, glucose và fructose.
Dù có vị ngọt đậm, các nghiên cứu cho thấy ăn xoài có liên quan đến việc cải thiện kiểm soát đường huyết và giảm stress oxy hóa. Một nghiên cứu còn ghi nhận ăn khoảng 300g xoài tươi mỗi ngày trong 24 tuần giúp tăng độ nhạy insulin ở người bị tiền tiểu đường.
Chuối càng chín càng ngọt vì tinh bột chuyển dần thành đường. Một quả chuối 126g chứa 19,9g đường tự nhiên.
Chuối giàu kali và magie - hai chất điện giải quan trọng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp và bù khoáng sau khi vận động. Vì vậy, đây là món ăn vặt phù hợp với người chơi thể thao hoặc cần bổ sung năng lượng nhanh.
Nho thường được gọi là “kẹo ngọt của tự nhiên”. Khoảng 150g nho tươi chứa 25,1g đường tự nhiên. Ngoài vị ngọt, nho còn mang lại lợi ích cho những người có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, bao gồm hỗ trợ giảm huyết áp và cải thiện mỡ máu. Loại quả này cũng chứa resveratrol - chất chống oxy hóa được cho là cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.
Loại trái cây nhiệt đới trên có vị ngọt rõ rệt dù ăn tươi hay chế biến. Khoảng 165g dứa chứa 16,3g đường tự nhiên. Không chỉ ngọt, dứa còn chứa bromelain - nhóm enzyme hỗ trợ tiêu hóa bằng cách phân giải protein để cơ thể hấp thụ dễ hơn. Bromelain cũng có đặc tính chống viêm, hỗ trợ giảm sưng, thúc đẩy lành mô và mang lại lợi ích cho tim mạch nhờ hỗ trợ hoạt động chống đông máu.
Khoảng 154g cherrie tươi bỏ hạt chứa 19,7g đường. Loại quả này giàu anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ tim mạch và hạ huyết áp. Một số nghiên cứu còn cho thấy ăn cherrie có thể cải thiện chức năng mạch máu và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa liên quan đến tiểu đường type 2.
Lê có vị ngọt dịu, mọng nước và giòn. Một quả lê cỡ vừa khoảng 178g chứa 17,4g đường tự nhiên. Điểm nổi bật của lê là hàm lượng chất xơ hòa tan cao, đặc biệt là pectin và sorbitol, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện nhu động ruột. Các nghiên cứu cũng cho thấy việc ăn lê có liên quan đến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 thấp hơn.