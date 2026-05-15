Xoài

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xoài là một trong những loại trái cây ngọt nhất nhờ hàm lượng đường tự nhiên cao. 165g xoài tươi chứa 22,6g đường gồm sucrose, glucose và fructose.

Dù có vị ngọt đậm, các nghiên cứu cho thấy ăn xoài có liên quan đến việc cải thiện kiểm soát đường huyết và giảm stress oxy hóa. Một nghiên cứu còn ghi nhận ăn khoảng 300g xoài tươi mỗi ngày trong 24 tuần giúp tăng độ nhạy insulin ở người bị tiền tiểu đường.