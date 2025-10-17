Theo báo cáo mới nhất của của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 9 vừa qua, KIA Morning đã có có một cú bứt phá ngoạn mục về doanh số giúp mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này thoát khỏi danh sách xe bán chậm nhất thị trường.

Nhìn lại những tháng trước đó, tình hình kinh doanh của KIA Morning thực sự đáng báo động. Với chỉ 4 xe bán ra trong tháng 5, 6 xe trong tháng 6, 7 xe trong tháng 7 và vỏn vẹn 5 xe trong tháng 8, mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này dường như đã bị người tiêu dùng lãng quên, thường xuyên "đội sổ" trong bảng xếp hạng doanh số toàn thị trường.

Động lực đến từ phiên bản mới 2025

Theo giới phân tích, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự cạnh tranh khốc liệt từ Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo, cùng với đó là sự trỗi dậy của các mẫu xe SUV cỡ A như KIA Sonet, Hyundai Venue hay Toyota Raize vốn đã lấy đi phần lớn thị phần của xe đô thị cỡ nhỏ.

Nhưng bước sang tháng 9/2025, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Con số 32 xe, tăng gấp hơn 6 lần so với tháng trước là một cú bứt phá đáng kinh ngạc đối với mẫu xe này của KIA.

Các chuyên gia nhận định, yếu tố đằng sau màn lội ngược dòng của KIA Morning chính là sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp 2025. Được ra mắt và đưa về các đại lý vào khoảng giữa tháng 9, KIA Morning 2025 đã có một màn "lột xác" ấn tượng về thiết kế, được nhiều người ví von là "tiểu Carnival" nhờ thừa hưởng nhiều đường nét hiện đại từ đàn anh.

Đáng chú ý, Thaco định vị lại sản phẩm với phiên bản mới, chấp nhận một mức giá khởi điểm cao hơn (từ 439 triệu đồng) nhưng đi kèm với thiết kế và trang bị hấp dẫn hơn, có thể là một chiến lược khôn ngoan.

Phiên bản mới KIA Morning 2025 vào giữa tháng 9 năm nay. Ảnh: Thaco KIA

Thay vì chạy đua về giá rẻ, KIA dường như đang muốn định hình Morning là một lựa chọn phong cách và cá tính hơn trong phân khúc. Các chương trình ưu đãi, dù không quá rầm rộ, cũng góp phần hỗ trợ đưa xe đến gần hơn với người tiêu dùng trong giai đoạn đầu ra mắt phiên bản mới.

Tương lai nào cho KIA Morning?

Màn "lội ngược dòng" trong tháng 9 là một tín hiệu tích cực, giúp KIA Morning thoát khỏi danh sách xe bán chậm nhất tháng. Tuy nhiên, với 32 xe đã được giao tới khách hàng, con số này vẫn còn rất khiêm tốn nếu so với doanh số hàng trăm xe mỗi tháng của các đối thủ cùng phân khúc.

Rõ ràng, sự tăng trưởng này mang tính thời điểm và phụ thuộc rất nhiều vào các chương trình kích cầu. Về dài hạn, KIA Morning vẫn phải đối mặt với những thách thức khổng lồ. Xu hướng người tiêu dùng dịch chuyển sang gầm cao cỡ nhỏ là không thể đảo ngược. Các đối thủ trong phân khúc xe hạng A cũng liên tục cập nhật và làm mới mình.

Thay vì chạy đua về giá rẻ, KIA dường như đang muốn định hình Morning là một lựa chọn phong cách và cá tính hơn trong phân khúc. Ảnh: Thaco KIA

Để có thể tồn tại, duy trì đà tăng trưởng và cạnh tranh sòng phẳng, KIA Morning 2025 sẽ cần phải chứng minh được sức hút lâu dài của mình, không chỉ dựa vào hiệu ứng mới lạ ban đầu. Chất lượng vận hành, độ bền bỉ và một chiến lược giá bán hợp lý, ổn định trong dài hạn mới là chìa khóa để mẫu xe này tìm lại ánh hào quang xưa.

Sự hồi sinh của KIA Morning trong tháng 9 là một điểm sáng thú vị trên bức tranh toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam. Nó cho thấy rằng, ngay cả trong phân khúc xe giá rẻ đang dần bị thu hẹp, một sự thay đổi đột phá về thiết kế và chiến lược sản phẩm đúng đắn vẫn có thể tạo ra sự khác biệt.

Liệu đây sẽ là bước đệm cho một sự trở lại mạnh mẽ hay chỉ là một "cơn sốt" ngắn hạn, thị trường sẽ cần theo dõi doanh số của KIA Morning trong quý cuối cùng của năm để có câu trả lời chính xác nhất về tương lai của mẫu xe đô thị này.

