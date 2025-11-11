Ngày 5/11, H.H. (21 tuổi, trú tại TPHCM) ăn bánh mì mua tại tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông (hơn 200 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại đây và 1 cơ sở khác cùng hệ thống). Hai ngày sau, H. có triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn, kèm sốt, nôn ói nhiều lần, tiêu chảy trên 10 lần trong ngày.

Tuy nhiên, bệnh nhân nghĩ do đau bụng thông thường nên chỉ mua thuốc tiêu chảy uống. Tình trạng ngày một nặng hơn, đau quặn bụng dữ dội, kèm sốt cao trên 39 độ, nôn ói liên tục, người mệt lả, H. mới vào một bệnh viện tại phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) cấp cứu.

Một bệnh nhân cấp cứu sau khi ăn bánh mì. Ảnh: BVCC.

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Đăng Toàn, Khoa Nội tiêu hóa - người cấp cứu cho H. cho biết, thăm khám lâm sàng ghi nhận bệnh nhân có tình trạng mất nước, môi khô, mạch nhanh 120 lần/phút. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng ở mức độ nặng. Tình trạng tiêu chảy, nôn ói dữ dội làm cho bệnh nhân thiếu nước, cô đặc máu, chức năng lọc máu ở cầu thận suy giảm, chỉ còn 33-40%.

Trường hợp này có biến chứng nặng do nhập viện trễ, người bệnh có cơ địa béo phì, khả năng kiểm soát nhiễm trùng kém, dễ dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Bác sĩ nhanh chóng điều trị kháng sinh mạnh phổ rộng cho H., kết hợp với truyền dịch, bù nước điện giải tích cực theo đúng phác đồ. Chỉ sau 24 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân đã giảm đau bụng, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, nôn ói.

Bác sĩ Toàn khuyến cáo, ngộ độc thực phẩm ở mức độ nhẹ thường có thể tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, những trường hợp diễn biến nặng cần được cấp cứu ngay lập tức hoặc nhập viện để tránh các biến chứng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

Khi có các dấu hiệu như sốt cao liên tục (>38,5 độ), đau bụng quặn cơn dữ dội, nôn ói hay tiêu chảy nhiều lần hoặc có bất thường đường tiêu hóa nên đi khám để được điều trị kịp thời.

Ngộ độc thực phẩm tùy theo lượng vi khuẩn, người bệnh sẽ có các triệu chứng điển hình như tiêu chảy, đau quặn bụng, sốt, buồn nôn, nôn, ớn lạnh, đôi khi có máu trong phân. Tình trạng này thường kéo dài vài ngày đến một tuần, tiêu chảy có thể dai dẳng trước khi ruột trở lại bình thường.

Trong vụ nghi ngộ độc do bánh mì này, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân cho thấy tác nhân nhiều khả năng là vi khuẩn đường ruột, chủ yếu là Salmonella.

