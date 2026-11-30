Axít uric máu tăng thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện khi xuất hiện cơn đau khớp dữ dội hoặc sỏi tiết niệu.

Tôi bị đau các ngón tay. Tôi có nên đi làm xét nghiệm axít uric không. Chỉ số này tăng có thể gây bệnh gout không và những ai nên xét nghiệm axít uric máu? (Phạm Hiếu - TPHCM).

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Trần Như Thủy - Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 3 TPHCM tư vấn:

Axít uric là sản phẩm được tạo ra trong quá trình cơ thể phân hủy purin - một chất có trong tế bào của cơ thể và nhiều loại thực phẩm. Bình thường, axít uric được đào thải chủ yếu qua thận. Khi chỉ số này được tạo ra nhiều hơn khả năng đào thải, nồng độ axít uric trong máu sẽ tăng lên, gọi là tăng axít uric máu.

Ở nhiều người, tăng axít uric máu không gây triệu chứng. Tuy nhiên, nếu nồng độ này duy trì ở mức cao, các tinh thể urat có thể hình thành và lắng đọng tại khớp, gây bệnh gout, hoặc liên quan đến sự hình thành sỏi uric tại đường tiết niệu.

Tăng axít uric máu cũng thường đi kèm với thừa cân, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và bệnh thận mạn. Tuy nhiên, mối liên quan này không đồng nghĩa axít uric là nguyên nhân trực tiếp gây ra tất cả các bệnh lý trên.

Xét nghiệm máu để đánh giá nồng độ axít uric. Ảnh: Thu Đỗ.

Ai nên kiểm tra axít uric máu?

Bạn nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và cân nhắc xét nghiệm nếu thuộc một trong các nhóm sau:

- Đau khớp đột ngột, dữ dội, kèm sưng, nóng hoặc đỏ, đặc biệt tại khớp ngón chân cái, nghi ngờ bệnh gout.

- Đã được chẩn đoán bệnh gout và cần theo dõi điều trị.

- Có tiền sử sỏi tiết niệu tái phát hoặc nghi ngờ sỏi uric.

- Mắc bệnh thận mạn.

- Thừa cân, béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc hội chứng chuyển hóa, đặc biệt khi có nhiều yếu tố nguy cơ đi kèm.

- Đang sử dụng một số thuốc có thể làm tăng chỉ số này trong máu, chẳng hạn thuốc lợi tiểu và được bác sĩ chỉ định theo dõi.

- Đang hoặc chuẩn bị điều trị hóa chất, xạ trị hay có bệnh lý làm tăng nguy cơ ly giải tế bào nhanh.

Tăng axít uric máu là yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh gout, nhưng không phải người có axít uric cao nào cũng sẽ mắc bệnh. Tình trạng này cũng liên quan đến sỏi tiết niệu và thường đi kèm với bệnh thận mạn, tăng huyết áp hoặc các vấn đề chuyển hóa.

Chế độ ăn cân đối, duy trì cân nặng hợp lý, vận động đều đặn và điều trị đúng chỉ định sẽ góp phần kiểm soát chỉ số này, giảm nguy cơ xuất hiện cơn gout và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Người đã tăng axít uric cần duy trì cân nặng hợp lý; nếu cần giảm cân, nên giảm từ từ. Người bệnh tập luyện đều đặn, hướng đến ít nhất 150 phút vận động thể lực mức độ vừa mỗi tuần nếu tình trạng sức khỏe cho phép. Trong ăn uống, bệnh nhân hạn chế rượu bia, nước ngọt và đồ uống có nhiều đường, không nhịn đói kéo dài hoặc giảm cân quá nhanh.

Người bệnh không tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc đang sử dụng; tuân thủ điều trị và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

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