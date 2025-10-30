Thưa bác sĩ, gần đây trên mạng xã hội có truyền nhau thông tin “Ăn hoa quả phải ăn lúc đói”. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi nên ăn hoa quả trước hay sau bữa ăn sẽ tốt hơn? Với người tiền tiểu đường có lưu ý gì không? Tôi xin cảm ơn! (Lã Thị Diệu).

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Phú - Phó Chủ nhiệm Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tư vấn:

Quả chín là nguồn cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự sống và phát triển của cơ thể, giúp bảo vệ cơ thể và tăng cường sức khỏe chống lại bệnh tật.

Vậy ăn quả chín vào thời điểm nào thì tốt cho cơ thể?

Tuy quả chín chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng thời điểm ăn tùy thuộc vào trạng thái của cơ thể, các bệnh lý kèm theo. Với quan điểm sử dụng enzym tự nhiên có trong quả chín (nhân tố enzym), chúng ta nên dùng quả chín trước bữa ăn khoảng 30 phút.

Đối với người có bệnh lý kèm theo như đái tháo đường, nên lựa chọn quả chín có chỉ số đường huyết thấp (không quá ngọt). Thời điểm ăn là giữa 2 bữa, ví dụ: Ăn sáng lúc 7h, ăn trưa lúc 11h thì ăn quả chín lúc 9h, nhằm tránh hạ đường máu khi đói và tăng đường máu sau ăn.

Ngoài ra, nên chọn đa dạng chủng loại và màu sắc của trái cây, vì mỗi loại màu sắc có một công dụng khác nhau.

Trái cây gọt xong ăn luôn sẽ là tốt nhất. Nếu trong trường hợp phải chuẩn bị trước, bạn có thể ngâm trái cây vào nước muối nhạt để giữ được lượng vitamin, khoáng chất và giúp một số loại quả không bị thâm sau khi gọt.

Với người tiền đái tháo đường, đái tháo đường cần lưu ý thêm:

Nên ăn trái cây kèm thực phẩm giàu chất xơ để đường từ trái cây đi vào ruột non chậm hơn giúp làm giảm lượng đường trong máu so với việc chỉ ăn mỗi trái cây.

Với phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ, không nên ăn trái cây chứa nhiều đường. Nên thay thế bằng các loại quả ít đường như bưởi, táo, thanh long…

Người mắc bệnh đái tháo đường chỉ nên ăn chuối hơi sống, xoài hơi xanh… để hạn chế tăng đường huyết.

Các loại quả chín nên ăn: nho, anh đào, mận, táo, cam, ổi, lê, kiwi, dưa chuột, thanh long, củ đậu…

Các loại quả chín nên hạn chế: dưa hấu, xoài, đu đủ, chuối, nhãn, vải, mít, sầu riêng, các loại hoa quả sấy khô… (chỉ ăn với số lượng ít và bổ sung thêm chất xơ để ổn định đường huyết).