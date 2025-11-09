Đang tìm mua căn hộ tại Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thúy (Ninh Bình) từng nghĩ rằng với 3 tỷ đồng thì khó mua nhà, nhưng 6 tỷ đồng sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi. “Tôi muốn tìm một căn hộ thương mại 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 70m2 ở các quận như Cầu Giấy hay Thanh Xuân, nhưng tầm 6 tỷ đồng không có sự lựa chọn nào phù hợp”, chị Thúy nói.

Trên thực tế, giá chung cư thương mại tại các quận trung tâm Hà Nội đã tăng mạnh, đặc biệt là với căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70m2. Những căn như vậy thường có giá từ 7 tỷ đồng trở lên, vượt xa ngân sách 6 tỷ đồng của chị Thúy.

Tại quận Cầu Giấy (cũ), mặt bằng giá bán các dự án chung cư hiện nay dao động ở mức 130-180 triệu đồng/m2, tùy vị trí, chất lượng bàn giao và danh tiếng chủ đầu tư. Các dự án trên các trục đường lớn như Trần Duy Hưng, Xuân Thủy, Dương Đình Nghệ hay Phạm Hùng đều ghi nhận mức giá cao, đặc biệt với những căn hộ có vị trí tầng đẹp, hướng view rộng.

Giá chung cư neo ở mức cao. Ảnh: Hoàng Hà

Đơn cử, tại một số dự án trên đường Trần Duy Hưng, mức giá rao bán chuyển nhượng vào khoảng 100-120 triệu đồng/m2. Nếu tính theo diện tích khoảng 70m2, giá có thể lên tới khoảng 7 tỷ đồng hoặc cao hơn. Còn tại chung cư khu vực Xuân Thủy, giá rao bán cho các căn hộ 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, diện tích khoảng 80m2 đã được ghi nhận ở mức 7,5 tỷ đồng.

Dù nhiều dự án đã bàn giao và cư dân vào ở ổn định từ vài năm, giá bán vẫn giữ ở mức cao, thậm chí có xu hướng tăng nhẹ nhờ vị trí trung tâm, hạ tầng hoàn thiện và nhu cầu mua để ở thực vẫn rất lớn. Điều này khiến việc tìm một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 70m2 với ngân sách khoảng 6 tỷ đồng tại khu vực này không dễ.

Tại khu vực đường Minh Khai, ông Nguyễn Văn Trung (phường Hai Bà Trưng) đang tìm căn hộ nhưng chưa chốt được. Khi khảo sát thực tế, ông Trung nhận ra rằng giá chung cư tại khu này đã tăng rất mạnh. Giá căn hộ tại nhiều dự án đã vượt 100 triệu đồng/m2, thậm chí còn hơn. Với ngân sách 6 tỷ đồng, vốn tưởng khá thoải mái, giờ ông Trung không dễ dàng tìm được căn ưng ý.

Giá chung cư cũ tại khu vực này cũng khá cao, dao động quanh mức 95-130 triệu đồng/m2. Đơn cử như Imperia Sky Garden khoảng 105-120 triệu đồng/m2, Hoà Bình Green City có giá khoảng 105-120 triệu đồng/m2, Green Pearl khoảng 95-105 triệu đồng/m2, Hinode City khoảng 110-130 triệu đồng/m2. Phần lớn chung cư ở khu vực này đã bàn giao khoảng 10 năm, một số hạng mục bắt đầu xuống cấp.

Giá căn hộ ngày càng tăng

Khảo sát thị trường căn hộ khu vực trung tâm cho thấy, do thiếu nguồn cung nên mức giá chung cư ngày càng tăng. Ông Tuấn, một môi giới bất động sản, cho biết khách đi xem nhà nhiều nhưng đa phần chỉ để tham khảo giá, nắm bắt xu hướng thị trường, chứ ít người chốt giao dịch ngay. Mặt bằng giá cao buộc người mua phải cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Dịch vụ Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội, mặt bằng giá căn hộ hiện nay ở ngưỡng cao, khiến nhu cầu ở thực có phần thu hẹp. Về cơ cấu người mua trên thị trường, nhóm người mua để ở thật vẫn hiện diện nhưng nhà đầu tư tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn.

Theo báo cáo thị trường quý III/2025 do Savills Việt Nam công bố, mức giá chào bán sơ cấp trung bình đã lên tới 101 triệu đồng/m2. Trên thị trường thứ cấp, giá bán căn hộ tăng trung bình 39% so với cùng kỳ năm ngoái, với nhiều khu vực được xem là “điểm nóng” mới dù thị trường trải qua biến động về pháp lý và tín dụng trong ba năm qua.

Các dự án khu vực nội đô như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng (cũ) đều có giá khởi điểm trên 100 triệu đồng/m2, trong khi nhiều dự án cao cấp hơn ghi nhận mức 130-180 triệu đồng/m2. Một căn hộ hai phòng ngủ diện tích khoảng 70m2 có giá không dưới 7 tỷ đồng, còn các căn hộ ba phòng ngủ có thể lên đến 10-12 tỷ đồng. Điều này khiến việc tìm mua một căn hộ phù hợp với tài chính tầm trung tại Hà Nội ngày càng khó khăn hơn.

Trước mức giá nhà ở nội đô neo cao và khả năng tiếp cận nhà ở ngày càng hạn chế, thị trường ghi nhận xu hướng mở rộng nhu cầu tìm kiếm nhà ở ra các khu vực ngoài trung tâm.

Theo bà Hằng, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven trở nên rõ nét khi quỹ đất tại khu vực nội đô đang dần thu hẹp. Ngay cả các khu vực giáp Vành đai 2 và Vành đai 3 cũng gần như không còn quỹ đất để phát triển thêm dự án. Đồng thời, xu hướng này còn được thúc đẩy bởi chính sách giãn dân kết hợp với định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội.