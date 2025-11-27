Đài phát thanh truyền hình RTHK trích dẫn thông tin cập nhật của Sở cứu hỏa Hong Kong lúc 20h giờ địa phương hôm nay (27/11) cho biết, các lính cứu hỏa đã tìm thấy một người đàn ông sống sót trên tầng 16 của tòa Wang Tai House, một trong 8 tòa nhà thuộc cụm chung cư Wang Fuk Court.

Vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong, Trung Quốc ngày 26/11. Video: China News

Nhà chức trách thống kê, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng hiện đã tăng lên ít nhất 65 người, bao gồm cả 1 lính cứu hỏa. 70 người khác, trong đó có 10 lính cứu hỏa, đã bị thương. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn gần 300 người đang mất tích.

Theo số liệu điều tra dân số gần đây nhất, Wang Fuk Court là nơi sinh sống của khoảng 4.600 cư dân. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở bên trong cụm 8 tòa chung cư này khi hỏa hoạn bùng phát.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: Bloomberg

Hãng thông tấn BBC đưa tin, ngọn lửa bùng lên từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài một tòa nhà ở Wang Fuk Court vào chiều 26/11, sau đó lan sang các tòa còn lại trong cụm chung cư này. Ông Lý Gia Siêu, Trưởng đặc khu Hong Kong cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi 7 trong số 8 tòa nhà chung cư và hiện “về cơ bản đã được kiểm soát”.

Tại cuộc họp báo chiều 27/11, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong thông tin, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu thành công 55 người. "Bất chấp tình hình phức tạp tại hiện trường, các nỗ lực cứu hộ của lực lượng cứu hỏa sẽ không dừng lại", ông Lý nhấn mạnh.

Nơi trú ẩn tạm thời của các gia đình bị ảnh hưởng vì vụ cháy. Ảnh: EPA

Ông Lý cho biết thêm, nhà chức trách đã mở 9 địa điểm trú ẩn khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng vì vụ hỏa hoạn và đang giúp đỡ hơn 500 cư dân. Chính quyền đã thiết lập một quỹ hỗ trợ trị giá 300 triệu HKD (39 triệu USD) và mỗi hộ gia đình nạn nhân sẽ được hỗ trợ 10.000 HKD (1.300 USD).

Lãnh đạo Hong Kong thông báo, tất cả các sự kiện kỷ niệm do chính quyền tổ chức sẽ tạm thời bị hủy bỏ hoặc hoãn lại sau thảm kịch. Nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. 3 giám đốc điều hành công ty xây dựng đã bị bắt giữ vì cáo buộc ngộ sát.