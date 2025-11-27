Video: Vụ cháy cụm chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc. Nguồn: China News

Hãng thông tấn CNN dẫn lời ông Derek Armstrong Chan, Phó giám đốc Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết vụ cháy tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) đến nay đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 100 trường hợp bị thương. Ngoài ra, hàng trăm người khác đang trong diện mất liên lạc.

Thông cáo từ Sở cứu hỏa Hong Kong viết: “Có 44 người thiệt mạng, 279 người đang mất tích sau khi hỏa hoạn tàn phá cụm chung cư Wang Fuk Court tại quận Đại Bộ thuộc đặc khu Hong Kong, khi ngọn lửa thiêu rụi giàn giáo tre tại 7 tòa nhà chung cư. Trong những người bị thương phải nhập viện, có 45 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch”.

Vụ cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court thuộc Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: China News

Cũng theo cơ quan này, nguyên nhân khiến lửa lan nhanh trong cụm chung cư trên ban đầu được xác định là do cửa sổ của nhiều căn hộ bị chặn bởi các tấm nhựa nhiệt dẻo (Polystyrene).

Ông Andy Yeung, Giám đốc Sở cứu hỏa Hong Kong, tuyên bố: “Những tấm nhựa nhiệt dẻo rất dễ bắt lửa, và khiến đám cháy lan nhanh. Sự xuất hiện của chúng là điều bất thường, buộc chúng tôi phải chuyển vụ việc cho phía cảnh sát để điều tra thêm”.

Theo CNN, cảnh sát Hong Kong trong đêm 26, rạng sáng 27/11 đã tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ cháy, trong đó gồm 2 giám đốc và 1 cố vấn của công ty xây dựng, vì tội “thiếu trách nhiệm nghiêm trọng”.

Theo thông tin từ cơ quan an ninh địa phương, các điều tra viên đã tìm thấy tên của công ty xây dựng trên các tấm nhựa nhiệt dẻo dễ cháy “mà lính cứu hỏa phát hiện được dùng để chặn nhiều cửa sổ của các căn hộ trong khu chung cư”. Phía cảnh sát nghi ngờ nhiều vật liệu xây dựng khác được tìm thấy bên trong các căn hộ, trong đó có lưới bảo vệ, vải bạt và tấm phủ nhựa “không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn”.

Trang China News đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đêm 26/11 đã gửi lời chia buồn đến Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu về sự mất mát về người trong vụ hỏa hoạn, đồng thời chỉ thị cho các cơ quan của chính quyền Bắc Kinh tại đặc khu hỗ trợ toàn lực trong việc tìm kiếm cứu nạn, điều trị cho những người bị thương và cứu trợ sau thảm họa.