Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở Hải Phòng) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hùng từng làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa (tháng 8/2014, Hùng được điều chuyển đến một trung tâm khác, sau đó bị cho nghỉ việc). Quá trình làm việc tại đây, Hùng quen biết anh Hoàng Xuân M. (giám đốc doanh nghiệp) do nhiều lần lắp đặt, sửa Internet cho công ty của anh M.

Tháng 11/2018, bị cáo Hùng đầu tư tiền vào các ứng dụng (viết tắt là App) của Trung Quốc về đầu tư bán hàng để góp vốn với công ty trên App nhằm hưởng phần trăm. Bị cáo tham gia vào nhiều App khác nhau (hiện đã bị xóa) nên cần tiền đầu tư.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Lúc này, anh ta nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bạn bè, người quen dưới hình thức rủ đầu tư góp vốn để lắp đặt modem và đường truyền Internet.

Hùng nói dối mọi người rằng đang làm nhân viên kỹ thuật hoặc cộng tác viên của công ty viễn thông và đang hợp tác với công ty của anh Hoàng Xuân M. lắp đặt nhiều modem và đường truyền Internet tốc độ cao, cần huy động tiền để ứng trước cho công ty anh M.

Cáo trạng xác định, thực tế Hùng không bàn bạc với anh M., cũng không hề lắp đặt modem, đường truyền Internet nào cho công ty anh M. Để các bị hại tin tưởng, bị cáo dùng một số điện thoại, giả danh anh M., gọi cho các bị hại nói dối đang hợp tác với Hùng và kêu gọi họ góp vốn đầu tư với bị cáo.

Tin tưởng Hùng, từ năm 2019 - 6/2021, các bị hại đã đưa tiền cho Hùng, để rồi sau đó mới biết mình bị lừa. Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 người, số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền của người bị hại, Hùng dùng một phần để đầu tư vào các App và dùng tiền của người bị hại này trả cho người bị hại khác, hoặc trả cho chính người bị hại vừa chuyển tiền và nói dối đó là tiền lợi nhuận và tiền vốn đầu tư. Sau đó, những người bị hại tiếp tục dùng số tiền gốc và lãi mà Hùng trả để tiếp tục đưa cho Hùng mang đi đầu tư.

Sau khi dùng tiền của những người bị hại đầu tư vào các App, đến tháng 5/2021, Hùng định rút khoảng 7-8 tỷ đồng ra khỏi các App nhưng không được. Khi không còn khả năng trả tiền cho người bị hại, Hùng đã bỏ trốn và bị bắt sau đó.