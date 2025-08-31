Theo lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y thành phố Hà Nội, hoa đu đủ đực, bộ phận nhỏ bé trên cây đu đủ đực, không chỉ là nguyên liệu cho các món ăn bổ dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể, nhờ hàm lượng vitamin, enzyme và chất chống oxy hóa dồi dào.

Lương y Sáng cho biết rất nhiều người tìm mua loại hoa này về ngâm mật ong hoặc phơi sấy khô và sử dụng như trà uống để tăng cường sức khỏe.

Hoa đu đủ ngâm mật ong. Ảnh: Thùy Giang.

Một số công dụng của hoa đủ đủ được được các tài liệu y khoa ghi chép lại như:

Thứ nhất, hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường. Loại hoa này kích thích sản xuất insulin tự nhiên, ổn định nồng độ đường trong máu, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Người bệnh có thể cảm nhận sự thay đổi tích cực khi sử dụng đều đặn dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Thứ hai, cải thiện các vấn đề tiêu hóa. Với vitamin C và E phong phú, hoa đu đủ đực giúp tăng cường trao đổi chất, trung hòa axit dư thừa trong dạ dày, giảm đầy hơi và khó tiêu. Enzyme papain trong hoa thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón hiệu quả, mang lại hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Thứ ba, hỗ trợ điều trị các bệnh hô hấp. Chứa chất kháng viêm như acid gallic và phenol, hoa giúp giảm ho có đờm, viêm họng, đau rát cổ họng, khàn tiếng và ho khan. Từ lâu, dân gian đã dùng hoa trong các bài thuốc chữa ho cho cả người lớn và trẻ em, nhờ khả năng kháng khuẩn và làm dịu đường thở.

Thứ tư, góp phần hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư. Các thành phần chống oxy hóa như beta-carotene, acid gallic và phenol giúp hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư, bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương gốc tự do. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp hỗ trợ, không thay thế liệu pháp y tế chính thống.

Thứ năm, ngăn ngừa đau tim và đột quỵ. Beta-carotene trong hoa bổ máu, thông mạch, điều hòa tim mạch và ổn định huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Sử dụng thường xuyên có thể giữ cho trái tim khỏe mạnh hơn.

Thứ sáu, hỗ trợ giảm cân an toàn. Chất xơ và vitamin A, B, C dồi dào giúp kiểm soát cơn thèm ăn, giảm cảm giác đói, thúc đẩy trao đổi chất. Kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện, hoa đu đủ đực sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt.

Dù hoa đu đủ đực tốt, lương y Sáng cũng đưa ra 5 lưu ý khi sử dụng loại hoa này trong chăm sóc sức khỏe:

- Những nhóm người như phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú; trẻ em dưới 3 tuổi; người có cơ thể hàn, hay bị lạnh bụng và tiêu chảy; người có tiền sử dị ứng phấn hoa không được sử dụng hoa đu đủ đực. Nếu có biểu hiện dị ứng, nổi mẩn ngứa nên ngưng sử dụng ngay.

- Không nên sử dụng quá nhiều dễ dẫn tới đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy...

- Không kết hợp hoa đu đủ đực với đậu xanh, cà pháo, măng chua, chất kích thích, rượu, bia, thuốc lá, nhằm tránh tình trạng tác dụng của hoa bị giảm đi. Uống nước sắc loại hoa này sau bữa ăn có thể phát huy tác dụng tốt nhất, cũng như uống nhiều nước để đào thải độc tố ra ngoài dễ dàng.

- Không tự ý dùng để chữa bệnh mà cần tuân theo sự hướng dẫn từ bác sĩ để giảm thiểu nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ ngoài ý muốn.

- Không kết hợp dùng hoa đu đủ đực với rễ cây để tránh độc tố gây tử vong có thể sản sinh ra.