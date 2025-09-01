Vì sao mè đen tốt cho phụ nữ?

Trong Đông y, mè đen được xem là vị thuốc quý với tính bình, vị ngọt, tác động tích cực đến can (gan), thận và đại trường. Loại hạt nhỏ bé này giúp bổ huyết, dưỡng thận, sinh tân dịch, từ đó cải thiện kinh nguyệt không đều, làm mượt tóc và giúp cơ thể dễ chịu hơn. Các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ hay cáu gắt là dấu hiệu của can huyết và thận tinh hư sẽ dần được cải thiện khi sử dụng mè đen đúng cách.

Khoa học hiện đại cũng chứng minh mè đen chứa phytoestrogen, một hợp chất thực vật hoạt động tương tự hormone estrogen, giúp bù đắp sự thiếu hụt nội tiết tố ở phụ nữ. Ngoài ra, mè đen giàu vitamin E, B6, magie, kẽm, canxi và chất chống oxy hóa, hỗ trợ nuôi dưỡng buồng trứng, ổn định hormone, giảm bốc hỏa và cải thiện giấc ngủ.

Mè đen có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: L. Anh.

Đặc biệt, hợp chất sesaminol trong mè đen còn giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ biến chứng liên quan.

Không chỉ tốt cho nội tiết, mè đen còn bổ thận. Đông y cho rằng thực phẩm màu đen như mè đen đặc biệt hữu ích với thận, giảm tình trạng thiếu máu, mệt mỏi, hoa mắt hay tay chân yếu sức.