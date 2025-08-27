Tôi bị men gan tăng cao, gan nhiễm mỡ độ 1. Xin bác sĩ tư vấn nên ăn gì và kiêng gì để hỗ trợ, cải thiện bệnh tốt hơn. Xin cảm ơn bác sĩ! (Lê Thái Châu - 45 tuổi, Hưng Yên)

Trung tâm phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) tư vấn:

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận nhiều vai trò thiết yếu như loại bỏ độc tố, sản xuất mật để tiêu hóa chất béo, lưu trữ năng lượng dưới dạng glycogen, tạo các yếu tố đông máu. Gan có khả năng tự phục hồi, nhưng các bệnh lý như viêm gan, xơ gan, hoặc tổn thương do rượu bia, thuốc men có thể làm suy giảm chức năng gan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Quả bơ có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: P.Thúy.

Vì vậy, xây dựng một chế độ ăn uống khoa học không chỉ giảm gánh nặng cho gan mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi, giúp gan luôn khỏe mạnh.

Dưới đây là những thực phẩm được khoa học công nhận giúp bảo vệ và nuôi dưỡng lá gan:

1. Bơ: Đây là trái cây giàu chất béo lành mạnh và glutathione - chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ gan loại bỏ độc tố hiệu quả. Hãy thêm bơ vào sinh tố, salad, phết lên bánh mì nguyên cám cho bữa sáng bổ dưỡng.

2. Việt quất: Những quả việt quất nhỏ bé chứa anthocyanin, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào gan và thúc đẩy tái tạo. Thưởng thức việt quất tươi, đông lạnh trong yến mạch, hoặc làm sinh tố để tăng cường sức khỏe gan.

3. Bông cải xanh: Với hàm lượng sulforaphane cao, bông cải xanh kích thích các enzyme giải độc trong gan. Hấp nhẹ hoặc xào bông cải xanh với tỏi để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.

4. Cá hồi: Nguồn omega-3 dồi dào trong cá hồi giúp giảm viêm và ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan. Nướng hoặc hấp cá hồi, ăn kèm rau xanh 2-3 lần/tuần để hỗ trợ gan tối ưu.

5. Các loại hạt: Hạnh nhân, óc chó, và hạt hướng dương cung cấp vitamin E, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa. Một nắm nhỏ hạt mỗi ngày là lựa chọn lý tưởng cho bữa ăn nhẹ.

6. Cà phê: Uống cà phê điều độ (1-2 ly/ngày, không đường) có thể giảm nguy cơ xơ gan và tổn thương gan, theo các nghiên cứu từ Hiệp hội Gan mật Mỹ. Chọn cà phê đen nguyên chất để đạt hiệu quả tốt nhất.

7. Trà xanh: Catechin trong trà xanh có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, hỗ trợ chức năng gan. Uống 1-2 tách trà xanh mỗi ngày, nhưng tránh dùng quá nhiều vào buổi tối để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Để có lá gan khỏe mạnh không chỉ là chọn thực phẩm đúng mà còn là xây dựng lối sống khoa học. Hằng ngày, bạn nên duy trì một chế độ ăn uống điều độ, kết hợp các thực phẩm trên vào chế độ ăn đa dạng, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán và rượu bia.

Tập thể dục 30 phút mỗi ngày, duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc để hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả. Nếu bạn có bệnh lý về gan, hãy trao đổi với bác sĩ để xây dựng chế độ ăn phù hợp.