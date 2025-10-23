Phương pháp trị liệu “tắm rừng” - Shinrin-yoku được khoa học hiện đại công nhận là liều thuốc hiệu quả cho các vấn đề sức khỏe từ căng thẳng đến suy giảm miễn dịch.

Shinrin-yoku là một thực hành có chủ đích, chậm rãi và mang tính thiền định xuất phát từ Nhật Bản. Bạn sẽ ngắt kết nối với guồng quay hối hả của cuộc sống và các thiết bị kỹ thuật số để "tắm" trong bầu không khí của rừng, sử dụng cả năm giác quan. Mục tiêu không phải là quãng đường đi được mà là chất lượng của sự kết nối - quan sát ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lắng nghe tiếng chim hót, hít thở mùi hương của đất ẩm và chạm vào lớp vỏ cây xù xì.

Sống hòa mình với thiên nhiên đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: PV

"Đây là việc ngắt kết nối với công nghệ để tái kết nối với chính chúng ta, thông qua lăng kính của tự nhiên. Chúng ta là một phần của thế giới tự nhiên, nhưng lối sống hiện đại đã kéo chúng ta ra khỏi đó. Tắm rừng đơn giản là đưa chúng ta trở về nhà", Tiến sĩ Qing Li, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về liệu pháp rừng từ Trường Y khoa Nippon ở Tokyo (Nhật), giải thích.

Một phân tích tổng hợp đăng tải trên tạp chí Environmental Health and Preventive Medicine, xem xét 28 nghiên cứu trong vòng 5 năm, đã cung cấp những bằng chứng về tác động sinh lý của việc tiếp xúc với môi trường rừng. Kết quả cho thấy, liệu pháp này là một "đơn thuốc" toàn diện cho cơ thể.

Về hệ tim mạch, các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng nhất quán rằng việc ở trong rừng giúp hạ huyết áp một cách đáng kể. Đối với hệ thần kinh, liệu pháp tắm rừng làm giảm nồng độ các hormone gây căng thẳng như adrenaline và cortisol trong máu. Đây là những tác nhân chính gây ra các vấn đề sức khỏe mạn tính như bệnh tim, tiểu đường và suy giảm hệ miễn dịch.

Liệu pháp tắm rừng đã phổ biến ở nhiều nơi. Ảnh: Indian Times

Các nhà khoa học giải thích rằng, việc tiếp xúc với thiên nhiên giúp điều hòa hệ thần kinh tự chủ, tăng cường hoạt động của hệ thần kinh đối giao cảm (chịu trách nhiệm cho trạng thái nghỉ ngơi và tiêu hóa) và giảm stress oxy hóa, hai yếu tố then chốt trong bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngoài những lợi ích về thể chất, tác động của tắm rừng đối với sức khỏe tinh thần cũng được ghi nhận.

Một thử nghiệm được công bố trên PubMed đã theo dõi sức khỏe của các bác sĩ và nhân viên y tế. Kết quả cho thấy chỉ sau một buổi tắm rừng có hướng dẫn kéo dài ba giờ, những người tham gia đã giảm đáng kể những dấu hiệu kiệt sức nghề nghiệp, mệt mỏi về cảm xúc, đồng thời cải thiện tâm trạng và giảm lo âu.

Các bác sĩ ở Scotland hiện có thể "kê đơn" cho bệnh nhân đi dạo trong thiên nhiên. Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, các "trung tâm chữa bệnh bằng rừng" đã trở thành một phần của hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Các đô thị nhiều cây xanh giúp không khi trong lành, giảm nhiệt độ vào mùa.

Nhưng bạn không cần phải đến một khu rừng nguyên sinh để nhận được những lợi ích trên. Ngay cả những mảng xanh đô thị cũng đóng vai trò là một "hạ tầng y tế công cộng" thiết yếu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ lâu đã công nhận mối liên hệ giữa việc tiếp cận không gian xanh và tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn, từ bệnh tim, béo phì đến các vấn đề về hô hấp.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet Planetary Health chỉ ra việc sống gần không gian xanh có thể làm giảm nguy cơ cần dùng thuốc điều trị các chứng rối loạn tâm thần. Do đó, nhiều chuyên gia cho hay việc đầu tư vào không gian xanh là một chiến lược kinh tế và sinh thái thông minh. Công viên đô thị giúp làm mát các khu dân cư, lọc không khí ô nhiễm và lưu trữ carbon, đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.