Đây là thông tin được đại diện Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) cho biết tại hội thảo: “Xin ý kiến dự thảo Thông tư Ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu và việc thanh toán khí y tế sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế”, diễn ra vào sáng 28/11.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) Trần Thị Trang cho biết việc ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm… lần này nhằm thúc đẩy thực hiện chính sách sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Điều này cũng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, góp phần từng bước thực hiện giảm tỷ lệ chi trả trực tiếp của người tham gia bảo hiểm y tế.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Trần Thị Trang. Ảnh: N. Huyền

Theo đó, cơ quan soạn thảo đã tiến hành rà soát toàn bộ 1.037 hoạt chất trong danh mục hiện hành. Sau quá trình rà soát, ban soạn thảo đã bổ sung thêm 76 thuốc mới vào danh mục bảo hiểm y tế thanh toán; Thay đổi quy định về tỷ lệ, điều kiện thanh toán của 47 thuốc và dự kiến đưa ra khỏi danh mục 130 thuốc không còn đáp ứng tiêu chí.

Trao đổi bên lề hội thảo, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế cho biết, 76 thuốc mới vào danh mục bảo hiểm y tế thanh toán có 28 thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch, trong đó có với 22 thuốc điều trị đích.

"Đây cũng là nhóm thuốc bổ sung nhiều nhất trong đợt sửa đổi danh mục này và cũng là nhóm thuốc có chi phí đắt đỏ nhất hiện nay với nhiều thuốc mới. Việc điều chỉnh này được đánh giá sẽ tác động mạnh đến ngân sách chi trả của quỹ nhưng Bộ Y tế sẽ huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, BHYT, các tổ chức... để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người bệnh", bà Trang thông tin.

Theo Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, việc điều chỉnh danh mục thuốc là lần cập nhật lớn nhất sau 8 năm gần đây. Với việc điều chỉnh này, theo bà Trang, trong tương lai gần sẽ tính đến mức đóng BHYT, với những nhóm yếu thế sẽ có chính sách hỗ trợ tối ưu.

Khoảng 40 triệu dân thường xuyên đi khám BHYT

Về việc thay đổi điều kiện, tỷ lệ thanh toán của 47 thuốc, Vụ Bảo hiểm Y tế cho biết ước tính chi phí trong 5 năm người bệnh đồng chi trả tăng thêm 271 tỷ đồng, chi phí người bệnh tự chi trả tiết kiệm 376 tỷ đồng. Như vậy, người bệnh tiết kiệm khoảng 105 tỷ đồng trong 5 năm, trung bình mỗi năm tiết kiệm khoảng 21 tỷ đồng.

Người bệnh sẽ có thêm nhiều thuốc mới trong điều trị. Ảnh: N.Huyền

Theo cơ quan soạn thảo, việc đề xuất đưa 130 thuốc ra khỏi danh mục - chủ yếu là các thuốc đã không còn lưu hành và không còn được thanh toán bảo hiểm y tế trong những năm gần đây. Do đó, khi loại các thuốc này ra khỏi danh mục, ước tính quỹ BHYT trong năm tới sẽ tiết kiệm 3.343 tỷ đồng và người bệnh đồng chi trả ước tính tiết kiệm 82,6 tỷ đồng.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Trần Thị Trang cho biết thêm, năm 2024 tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT gần 150 tỷ đồng, trong đó chi trả cho các loại thuốc chiếm 30%. Khoảng 40 triệu dân thường xuyên đi khám BHYT, tương ứng số lượt khám 186 triệu lượt. Tính trung bình, cứ 1 người dân đi khám BHYT 4,5 lần/năm. Tuy nhiên, người dân vẫn phải bỏ 40% tiền túi cho khám chữa bệnh.