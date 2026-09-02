Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyên mỗi người nên ăn ít nhất 280g cá mỗi tuần để bổ sung omega-3, dưỡng chất có lợi cho tim và não.

Chuyên gia dinh dưỡng người Anh Sophie Medlin cho biết một số loại cá chứa ít chất béo hơn, phù hợp với người muốn giảm cân trong khi một số khác có thể gây rủi ro nếu ăn thường xuyên.

Cá hồi: 5/5 điểm

100g cá hồi cung cấp 197 calo, 23,8g protein, 11,3g chất béo và 0,12g muối. Cá hồi giàu omega-3, vitamin D, B12, selen và protein. Omega-3 có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do lão hóa.

Cá hồi chứa lượng chất béo cao gấp 10 lần cá ngừ nhưng khoảng 80% là chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe. Protein trong cá hồi cũng chứa đủ 9 axit amin thiết yếu.

Mỗi loại cá có giá trị dinh dưỡng khác nhau. Ảnh: Ban Mai

Cá thu: 4,5/5 điểm

Một miếng phi lê cá thu khoảng 100g cung cấp 214 calo, 15,7g protein, 16,8g chất béo và 0,15g muối. Cá thu thuộc nhóm cá béo, giàu omega-3. Một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy ăn 2 miếng phi lê cá thu mỗi tuần có thể giảm 36% nguy cơ tử vong do đau tim.

30% lượng chất béo trong cá thu là chất béo bão hòa có thể gây tổn thương động mạch. Tuy nhiên, nếu bạn ăn lượng cá vừa phải sẽ không cần lo lắng về nguy cơ này.

Cá vược: 3/5 điểm

100g cá vược chứa 149 calo, 17,9g protein, 8,4g chất béo (chủ yếu là chất béo không bão hòa) cùng 0,11g muối.

Tuy nhiên, chuyên gia Medlin cảnh báo cá vược thường chứa nhiều thủy ngân hơn cá hồi. Thủy ngân có thể tích tụ trong cá thông qua chuỗi thức ăn. Ở mức cao, chất này có thể gây ảnh hưởng đến thị lực, khả năng phối hợp vận động và trí nhớ. Theo chuyên gia, hàm lượng thủy ngân trong cá vược không quá cao nhưng bạn cũng chỉ nên ăn một lần mỗi tuần.

Cá ngừ: 3/5

100g cá ngừ chứa 144 calo, 31,9g protein, 1,6g chất béo và 0,09g muối. Cá ngừ là nguồn protein nạc giàu selen và B12 nhưng có nguy cơ nhiễm thủy ngân. Những loài cá ngừ lớn có hàm lượng thủy ngân cao, không nên tiêu thụ nhiều và thường xuyên.

Cá ngừ tươi chứa ít omega-3 hơn so với cá thu và cá hồi. Cá ngừ đóng hộp được cho là chứa lượng thủy ngân thấp hơn nhiều so với cá ngừ tươi.

Tôm: 3/5

100g tôm sú cung cấp 51 calo, 11g protein, 0,3g chất béo và 1,19g muối. Đây là lựa chọn ít calo và chất béo nhưng lại có hàm lượng muối cao.

Tôm cũng dễ gây dị ứng hơn hầu hết các loại cá. Ước tính 0,5-2,5% dân số bị dị ứng với động vật có vỏ. Tôm cũng chứa omega-3 nhưng thấp hơn nhiều so với cá béo.