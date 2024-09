XEM CLIP:

Chiều 17/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với bị can Ngô Đức Giang (43 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP Thủ Đức phê chuẩn.

Bước đầu Giang thừa nhận hành vi đập kính ô tô và hành hung ông S. như clip trên mạng xã hội phản ánh.

Công an TP Thủ Đức khởi tố, bắt tạm giam Ngô Đức Giang. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin điều tra, chiều tối 15/9 Giang điều khiển xe ô tô BKS 51G-596.59 lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng rẽ vào đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh. Tại trước nhà hàng hải sản Hiếu Hàu Sữa, xe của Giang va quẹt với xe ô tô BKS 47A-306.82 do ông S. điều khiển.

Sau đó, Giang xuống xe chửi bới, đập bể kính xe ô tô rồi dùng tay đấm ông S. đang ngồi trên xe. Thậm chí, Giang về xe của mình lấy 1 mỏ lết tiếp tục tấn công ông S.

Ngô Đức Giang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trong xe của ông S. có lúc này phụ nữ và trẻ em, những người này đã la hét hoảng loạn.

Diễn biến của vụ việc được người đi đường quay clip, chia sẻ lên mạng xã hội và có nhiều ý kiến bức xúc.

Nắm bắt thông tin vụ việc, Công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra. Công an đã mời Giang và ông S. lên làm việc trong sáng 17/9 và đến chiều thì khởi tố, bắt tạm giam Giang về tội “Gây rối trật tự công cộng”.