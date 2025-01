XEM CLIP:

Hôm nay (5/1) Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ung A Nam (37 tuổi, ngụ ở địa phương) để lập hồ sơ, xử lý về hành vi "hủy hoại tài sản".

Nam chính là đối tượng chặn đầu xe ô tô và chửi bới, đập bể kính xe mà clip lan truyền trên mạng, gây bức xúc dư luận.

Theo lời khai của Nam và qua điều tra của công an, chiều 4/1, Nam chạy xe máy chở vợ trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú thì xảy ra mâu thuẫn với tài xế Đ.R.B. đang lái ô tô tải.

Tối 5/1, Công an quận Tân Phú ra quyết định tạm giữ hình sự Ung A Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Trong lúc nóng giận, Nam chặn đầu xe tải rồi chửi bới, đập tay vào kính ở vị trí ghế lái. Nam cởi áo khoác để quấn vào tay, nhằm hạn chế thương tích cho bản thân khi đập phá xe tải.

Chưa dừng lại, Nam còn nhặt gạch đá ven đường, đập hư hỏng nghiêm trọng kính chắn gió và 2 hộp đèn chiếu sáng của xe tải. Sau đó, Nam chở vợ bỏ đi.

Clip do ông B. ngồi trong xe quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Do tay lái xe ô tô tải có dán logo xe BMW làm cho nhiều người lầm tưởng là vụ đập phá xe BMW.

Khi nắm bắt thông tin trên mạng, Công an quận Tân Phú nhanh chóng vào cuộc, đã đưa Nam về làm việc. Công an xác định, Nam có dấu hiệu của tội phạm hủy hoại tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự nên đã tạm giữ hình sự để xử lý.

Được biết, Nam có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Nam từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc vào năm 2015.