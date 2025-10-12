Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 9/2025 tiếp tục chứng kiến nhiều biến động so với tháng trước.

Nếu tháng 8 vẫn ghi nhận một số mẫu trong nhóm “top ế” có tăng trưởng nhẹ dù thị trường giảm 18%, thì bước sang tháng 9, bức tranh đã u ám hơn hẳn. Mẫu xe bán “tốt” nhất trong bảng xếp hạng cũng chỉ đạt vỏn vẹn 19 chiếc – con số phản ánh sức mua lao dốc ở nhóm sản phẩm kén khách.

Sau nhiều tháng giữ vị trí dẫn đầu danh sách xe bán chậm, KIA Morning bất ngờ rời bảng xếp hạng. Thay vào đó, vị trí “đội sổ” tháng 9 thuộc về Ford Explorer với doanh số chỉ 1 chiếc. Điều đáng chú ý, mẫu SUV cỡ lớn này đã được Ford Việt Nam công bố ngừng bán từ tháng 7, nên rất có thể đây chỉ là xe tồn kho được bán nốt.

Ford Explorer bất ngờ xuất hiện trở lại top xe bán chậm dù hãng đã ngừng bán từ tháng 7 năm nay. Ảnh: Ford Việt Nam

Cùng “đội sổ” với Explorer là Honda Civic Type R – mẫu xe thể thao nhập khẩu từ Nhật Bản, có giá 2,999 tỷ đồng. Sau 7 tháng trắng doanh số, Civic Type R ghi nhận 1 xe bán ra trong tháng 9. Với mức giá cao và phân khúc quá kén khách, doanh số của mẫu xe hiệu suất cao này gần như chỉ mang tính biểu tượng.

Vị trí thứ 2 thuộc về Toyota Innova khi chỉ tiêu thụ được 4 xe, giảm gần 86% so với tháng 8. Kết quả này đã được dự báo từ trước khi Toyota xác nhận ngừng bán Innova thế hệ cũ từ tháng 9 để tập trung cho Innova Cross. Doanh số cộng dồn 9 tháng của Innova chỉ đạt 264 xe – đứng cuối phân khúc MPV.

Honda Accord hiện tại được bán dưới dạng hàng tồn kho. Ảnh: HVN

Honda Accord đứng thứ 3 với 5 xe bán ra trong tháng 9, tăng 67% so với tháng trước. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi sắc “hình thức” vì lũy kế 9 tháng, Accord mới chỉ đạt 29 xe. Phần lớn lượng bán đến từ xe tồn kho đời 2022–2023, được đại lý mạnh tay giảm giá gần 250 triệu đồng.

Xếp thứ 4 là Suzuki Jimny với doanh số 13 xe, giảm 41% so với tháng trước. Jimny vẫn là cái tên quen thuộc trong nhóm bán chậm do giá cao so với cấu hình và chỉ phù hợp nhóm khách hàng cá tính, mua xe để chơi hơn là di chuyển hằng ngày. Sau 9 tháng, mẫu SUV cỡ nhỏ này đạt tổng cộng 196 xe.

Với 13 xe đã bán trong tháng 9, đây có thể được xem là thành công với Ford Mustang Mach-E vốn có giá bán gần 2,6 tỷ đồng. Ảnh: Ngô Minh

Có cùng doanh số bán 13 xe với Suzuki Jimny là Ford Mustang Mach-E - mẫu xe điện vừa được hãng xe Mỹ giới thiệu vào giữa tháng 8 vừa qua. Với mức giá 2,599 tỷ đồng và định vị không dành cho số đông, doanh số 13 xe trong tháng đầu tiên có thể xem là kết quả tạm chấp nhận được với Ford Việt Nam.

Isuzu Mu-X tụt dốc mạnh sau tháng 8 khởi sắc. Tháng 9, mẫu SUV 7 chỗ này chỉ bán được 15 xe, giảm 35%. Cộng dồn 9 tháng năm 2025, mẫu xe SUV này mới bán được 186 xe. Đáng nói, màn ra mắt phiên bản nâng cấp mới của Isuzu Mu-X chưa thể giúp cho mẫu xe này cải thiện được thứ hạng.

Toyota Corolla Altis bán 17 xe trong tháng 9 và xếp thứ 6. Dù doanh số giảm hơn 10%, Altis vẫn cải thiện vị trí so với tháng trước. Tuy nhiên, sau 9 tháng, mẫu sedan cỡ C này chỉ đạt tổng cộng 198 xe. Việc chậm nâng cấp sản phẩm và thiếu đột phá so với các đối thủ khiến Corolla Altis ngày càng lép vế trong phân khúc.

Toyota Corolla Altis không đủ sức cạnh tranh với các đối thủ như Mazda3 hay KIA K3. Ảnh: Toyota

KIA Soluto là một trong hai mẫu hiếm hoi tăng trưởng trong tháng 9, đạt 18 xe (tăng 64%). Dù vậy, tổng doanh số từ đầu năm chỉ đạt 215 xe, tiếp tục đứng cuối phân khúc sedan hạng B – nơi cạnh tranh khắc nghiệt nhất thị trường.

Đứng cuối danh sách nhưng có doanh số cao nhất nhóm bán chậm là KIA K5 với 19 xe, giảm nhẹ 9,5% so với tháng 8. Sau 9 tháng, mẫu sedan cỡ D này đạt 176 xe. Dù được đánh giá có thiết kế ổn, trang bị đầy đủ và giá hợp lý, KIA K5 vẫn gặp khó trước làn sóng dịch chuyển sang SUV và MPV tại Việt Nam, khiến phân khúc sedan cỡ D ngày càng thu hẹp.

Tháng 9/2025 khép lại với một bức tranh ảm đạm ở nhóm xe bán chậm, phản ánh thực tế khốc liệt khi thị trường đang phân hóa mạnh, các mẫu xe thiếu khác biệt, giá cao, hoặc không phù hợp xu hướng sử dụng đều nhanh chóng bị đào thải. Xu hướng SUV/MPV lên ngôi tiếp tục định hình lại thị trường trong thời gian tới.

