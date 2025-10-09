Hãng xe thể thao Porsche đang đối mặt với một vụ kiện mới tại Mỹ nhưng lần này, vấn đề không nằm ở chiếc xe, mà ở thiết bị sạc đi kèm.

Porsche đang dính vào vụ kiện liên quan đến vấn đề trụ sạc pin xe điện tại nhà có công suất sạc không như quảng cáo. Ảnh: Greencar Reports

Vụ kiện được nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Bắc bang Georgia, xoay quanh hai sản phẩm Porsche Mobile Charger Plus và Porsche Mobile Charger Connect – thiết bị được thiết kế để giúp chủ xe điện Porsche Taycan sạc pin tại nhà một cách thuận tiện.

Theo thông tin quảng cáo, khi kết nối với ổ điện có dòng điện ít nhất 40A, bộ sạc có thể nạp đầy pin xe trong vòng 9,5 đến 10,5 giờ. Thế nhưng, đơn kiện của các chủ xe Porsche cho rằng thực tế hoàn toàn khác.

Người dùng báo cáo rằng các bộ sạc này thường xuyên quá nhiệt, gây nguy cơ hư hỏng ổ cắm điện và thậm chí có thể dẫn đến cháy nổ.

Ngoài ra, thời gian sạc thực tế lâu gần gấp đôi so với công bố, khiến quá trình sử dụng xe điện trở nên bất tiện. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Porsche vướng vào tranh cãi liên quan đến thiết bị sạc.

Năm 2023, hãng từng bị kiện vì lỗi tương tự và phải hoàn tiền cho khách hàng, đồng thời tung ra phiên bản bộ sạc điện mới tích hợp cảm biến nhiệt độ để giảm rủi ro quá nhiệt.

Tuy nhiên, theo hồ sơ pháp lý mới, biện pháp này chỉ mang tính “chữa cháy tạm thời” và không giải quyết gốc rễ vấn đề.

Đơn kiện nêu rõ: “Sau khi khiếu nại được đưa ra, phía Porsche Bắc Mỹ đã hoàn tiền cho khách hàng và cung cấp bộ sạc thay thế có thêm cảm biến nhiệt độ. Nhưng điều đó không khắc phục được vấn đề chính, thời gian sạc pin xe điện thực tế vẫn dài hơn rất nhiều so với quảng cáo, hạn chế khả năng sử dụng xe của người tiêu dùng khi cần.”

Nguyên đơn Paul Herdtner, chủ sở hữu Porsche Taycan 4S đời 2020 ở Kansas, và John Holby, chủ sở hữu Taycan Turbo đời 2021 ở Illinois, cáo buộc hãng xe Đức đã biết rõ về lỗi kỹ thuật này nhưng không có động thái thu hồi, sửa chữa hay thay thế chính thức.

Các chủ xe Porsche cho rằng hãng xe Đức không xử lý triệt để vấn đề của thiết bị sạc xe điện. Ảnh: Porsche

Vụ kiện này có thể tạo thêm áp lực pháp lý lên Porsche tại thị trường Mỹ, nơi hãng đang nỗ lực mở rộng doanh số xe điện.

Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng trở nên nhạy cảm với vấn đề minh bạch công nghệ và an toàn của các thiết bị sạc xe điện vốn được xem là “điểm nghẽn” trong quá trình phổ cập ô tô điện toàn cầu.

Nếu Porsche không xử lý triệt để vụ việc, thương hiệu này có nguy cơ mất uy tín trong phân khúc xe điện hạng sang, nơi niềm tin của khách hàng đôi khi quan trọng hơn cả tốc độ sạc.

