Chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple cuối cùng cũng được ra mắt tại sự kiện được hãng tổ chức vào rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), với tên gọi iPhone Duo.

Chiếc iPhone Duo của Apple vừa ra mắt. Ảnh chụp màn hình

iPhone Duo sử dụng kiểu gập ngang, tương tự dòng Galaxy Z Fold của Samsung. Khi đóng, máy có màn hình ngoài 5.4 inch.

Khi mở, màn hình bên trong có kích thước khoảng 7,6 inch Super Retina. Camera FaceTime nằm ở màn hình bên trong.

Với công nghệ nanotexture, nếp gấp trên iPhone Duo gần như tàng hình. Người dùng chỉ có thể nhận ra nếu cố tình soi thật kỹ; còn trong trải nghiệm vuốt chạm hay gập mở thông thường, khu vực này liền mạch đến mức hoàn hảo.

Một điểm nhấn đột phá khác là lớp phủ nhám trên màn hình. Thiết kế này không chỉ tạo hiệu ứng thị giác phẳng tuyệt đối mà còn mang lại cảm giác vuốt chạm vô cùng cao cấp.

Đáng chú ý, chiếc iPhone gập của Apple được tối ưu hóa animation hiển thị rất liền mạch giữa màn hình ngoài và màn hình trong, cũng như các thao tác vuốt chạm để tận dụng tối đa không gian lớn.

Tại Việt Nam, iPhone Duo sẽ có các phiên bản và giá bán lần lượt là 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB; 71,49 triệu đồng với phiên bản 512 GB; phiên bản 1 TB có giá 84,49 triệu đồng và mắc nhất là phiên bản 2 TB với giá 103,99 triệu đồng.

Theo thông tin từ website các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS, Di Động Việt hay Minh Tuấn Mobile… người dùng hiện đã có thể đăng ký nhận thông tin về mẫu iPhone gập này, đến ngày 16/10 có thể tiến hành đặt cọc và dự kiến sẽ giao hàng vào ngày 23/10.

Mức giá cao của iPhone Duo đã tạo ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng từ thời điểm ra mắt đến nay.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, đây không phải là một chiếc điện thoại dành cho số đông, thay vào đó nó dành cho những người muốn trải nghiệm cái mới, cũng như tìm hiểu cách Apple tối ưu hoá hệ sinh thái của mình cho điện thoại gập.