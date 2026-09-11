Việc Apple lựa chọn tên iPhone Duo thực tế không phải điều quá bất ngờ. Ngay từ tháng 4, John Gruber của Daring Fireball đã dự đoán khá chính xác rằng mẫu iPhone gập này sẽ được gọi là iPhone Duo.

Cái tên này sau đó một lần nữa xuất hiện trên mạng xã hội vào tuần trước, ngay trước thời điểm Apple công bố thiết bị.

iPhone Duo. Ảnh: Future

Vì sao iPhone Ultra từng trở thành cái tên quen thuộc?

Trong nhiều tháng, iPhone Ultra lại là tên gọi phổ biến hơn trong các bài viết về mẫu iPhone gập. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ Mark Gurman của Bloomberg.

Hồi tháng 3, ông từng cho rằng iPhone Ultra là một cái tên phù hợp với thiết bị màn hình gập mới của Apple.

Sau đó, Gurman tiếp tục đưa tin rằng nhiều nhân viên Apple cũng sử dụng tên iPhone Ultra khi nhắc đến sản phẩm này.

Điều đó khiến giới công nghệ càng tin rằng Apple thực sự có thể lựa chọn cái tên này khi thiết bị chính thức ra mắt.

Không chỉ Gurman, Filipe Espósito, cựu phóng viên Macworld, cũng từng dẫn lời một nguồn tin được cho là am hiểu kế hoạch của Apple.

Nguồn tin này khẳng định chiếc iPhone màn hình gập sẽ mang tên iPhone Ultra.

Tuy nhiên, cuối cùng thông tin đó đã không chính xác.

Đáng chú ý, Gurman sau đó đã kịp thời xác nhận tên iPhone Duo trong một báo cáo được công bố ngay trước khi Apple chính thức giới thiệu sản phẩm.

Đây cũng là lần cuối cùng cái tên iPhone Ultra được nhắc đến như một ứng viên nghiêm túc trước khi Apple đưa ra quyết định.

iPhone Duo không thực sự là phiên bản “Ultra” của iPhone

Việc Apple không sử dụng thương hiệu iPhone Ultra thực tế khá hợp lý nếu xét về cấu hình và định vị sản phẩm.

Mẫu máy hiện được gọi là iPhone Duo sở hữu màn hình bên trong lớn tới 7,6 inch khi mở hoàn toàn, một kích thước vượt xa màn hình trên những mẫu iPhone thông thường.

Tuy nhiên, thiết bị lại không được trang bị một số tính năng cao cấp vốn thường gắn với dòng Pro và Pro Max.

Chẳng hạn, iPhone Duo thiếu camera telephoto chuyên dụng, không có Face ID và cũng không được trang bị nút Action.

Điều này khiến iPhone Duo khó có thể được xem là phiên bản iPhone cao cấp nhất theo nghĩa truyền thống.

Thay vào đó, điểm đặc biệt của thiết bị nằm ở thiết kế màn hình gập và khả năng chuyển đổi giữa hai trạng thái sử dụng.

Nói cách khác, Apple dường như muốn định vị iPhone Duo như một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, thay vì biến nó thành một phiên bản “Ultra” của iPhone Pro Max.

Cái tên iPhone Duo mang ý nghĩa gì?

Apple từng sử dụng thương hiệu Duo cho một số sản phẩm trong quá khứ. Điển hình là dòng máy tính xách tay PowerBook Duo xuất hiện trong thập niên 1990 và bộ sạc MagSafe Duo Charger ra mắt vào đầu thập niên 2020.

Trong trường hợp của iPhone Duo, ý nghĩa của cái tên này thậm chí còn dễ hiểu hơn: Duo ám chỉ hai màn hình của thiết bị.

Ý nghĩa cái tên iPhone Duo: Duo ám chỉ hai màn hình của thiết bị. Ảnh: Future

Khi đóng lại, iPhone Duo có thể được sử dụng thông qua màn hình bên ngoài. Khi mở ra, người dùng có một màn hình lớn bên trong, mang đến không gian hiển thị rộng hơn đáng kể.

Cách đặt tên này vì thế tập trung trực tiếp vào đặc điểm khác biệt nhất của chiếc iPhone gập.

iPhone Ultra vẫn có thể trở lại trong tương lai

Dù iPhone Ultra đã chính thức “khai tử” trong câu chuyện về iPhone gập, thương hiệu Ultra vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Apple.

Apple hiện sử dụng tên Ultra cho nhiều sản phẩm và nền tảng, từ Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra cho tới dòng chip cao cấp từ M1 Ultra đến M5 Ultra.

Do đó, việc iPhone Duo không mang tên Ultra không đồng nghĩa thương hiệu này sẽ biến mất khỏi dòng iPhone mãi mãi.

Apple được cho là đang chuẩn bị một mẫu iPhone đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm iPhone.

Nếu những tin đồn này trở thành hiện thực, đây có thể là thời điểm Apple đưa thương hiệu iPhone Ultra trở lại với một sản phẩm thực sự xứng đáng với tên gọi này.

Còn ở thời điểm hiện tại, câu chuyện về iPhone Ultra đã chính thức khép lại. Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple mang một cái tên khác, đơn giản hơn nhưng cũng phản ánh chính xác hơn thiết kế hai màn hình: iPhone Duo.

(Theo AppleInsider, MacRumors)

Trên tay iPhone Duo - chiếc iPhone đắt nhất lịch sử Apple Trải nghiệm thực tế tại sự kiện cho thấy iPhone Duo tạo khác biệt lớn nhờ cơ chế bản lề mượt mà đạt chuẩn IP68, nếp gấp gần như vô hình và tỷ lệ khung hình dạng cuốn hộ chiếu.