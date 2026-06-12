Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, trường hợp hộ và cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính cần thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, hộ và cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế khi phát sinh một trong các trường hợp sau:

- Thành lập thêm địa điểm kinh doanh.

- Thay đổi thông tin địa điểm kinh doanh.

- Tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh.

- Khôi phục hoạt động kinh doanh trước thời hạn.

- Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính phải thông báo với cơ quan thuế. Ảnh: Nguyễn Lê

Về thời hạn thực hiện, theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 8 Nghị định số 68/2026, trường hợp hộ và cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đặt trụ sở chính trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày địa điểm kinh doanh bắt đầu hoạt động.

Đối với trường hợp thay đổi thông tin, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu số 01/TB-ĐĐKD trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh sự kiện tương ứng.

Hồ sơ nộp ở đâu?

Người nộp thuế sử dụng Mẫu số 01/TB-ĐĐKD ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026 của Bộ Tài chính để thực hiện thông báo với cơ quan thuế.

Một số thông tin chủ yếu cần kê khai gồm tên; địa chỉ địa điểm kinh doanh; ngành, nghề kinh doanh chính; ngày bắt đầu hoạt động; mã địa điểm kinh doanh (nếu có); thông tin về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động theo từng trường hợp cụ thể.

Đối với các hộ và cá nhân kinh doanh trên môi trường số nhưng có địa điểm kinh doanh riêng, cần kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung theo hướng dẫn trên mẫu biểu.

Theo cơ quan thuế, hồ sơ thông báo địa điểm kinh doanh được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đặt trụ sở chính, không nộp tại địa phương nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Hộ và cá nhân kinh doanh có thể lựa chọn một trong các phương thức nộp hồ sơ, gồm nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công; gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tại địa chỉ dichvucong.gdt.gov.vn hoặc qua ứng dụng eTax Mobile.

Thuế tỉnh Khánh Hòa cho hay việc thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn giúp hộ và cá nhân kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật về thuế; thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử (nếu thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn).

Đồng thời, hạn chế rủi ro và vi phạm hành chính về thuế; góp phần bảo đảm hoạt động kinh doanh minh bạch, ổn định và hiệu quả.