Theo quy định tại Nghị định số 141/2026 của Chính phủ, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động này.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, dù không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, cá nhân cho thuê bất động sản vẫn phải thực hiện các thủ tục gồm thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê trong năm và thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh.

Theo Cục Thuế, cá nhân cho thuê bất động sản có thể lựa chọn thông báo doanh thu một lần hoặc hai lần trong năm tính thuế.

Cá nhân cho thuê bất động sản doanh thu không quá 1 tỷ đồng/năm vẫn phải thông báo doanh thu. Ảnh: Nguyễn Lê.

Trường hợp thông báo một lần, thời hạn chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế. Nếu lựa chọn thông báo hai lần, lần thứ nhất chậm nhất vào ngày 31/7 của năm tính thuế và lần thứ hai chậm nhất vào ngày 31/1 của năm tiếp theo.

Khi thực hiện thông báo doanh thu, cá nhân sử dụng Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026 của Bộ Tài chính.

Đối với trường hợp có từ hai bất động sản cho thuê trở lên, người nộp thuế phải lập thêm Phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu số 01/BK-BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026 của Bộ Tài chính để kê khai đầy đủ thông tin từng bất động sản phát sinh hoạt động cho thuê.

Việc thông báo doanh thu được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile hoặc qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuế: dichvucong.gdt.gov.vn.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc các trường hợp bất khả kháng không thể giao dịch điện tử, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê trên cùng địa bàn hoặc ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, được lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để thực hiện thông báo doanh thu.

Thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử được kê khai trực tiếp trên Mẫu số 01/BĐS. Người nộp thuế chỉ cần khai một lần nếu chưa từng cung cấp cho cơ quan thuế hoặc chưa được ghi nhận trong hợp đồng cho thuê.

Thời hạn thông báo số tài khoản hoặc ví điện tử được thực hiện tương ứng với thời hạn thông báo doanh thu theo quy định.