Tôi 32 tuổi và phát hiện viêm gan B hơn 2 năm nay. Từ đó, tôi hay ăn gan động vật luộc hoặc xào vì mẹ tôi quan niệm ăn gì bổ đó, ăn gan bổ gan, tốt cho bệnh của tôi. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp! (Lê Ngọc Bích - Hà Nội).

Các bác sĩ tại Khoa Ngoại gan mật - Tiêu hóa và Ung bướu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương tư vấn:

"Ăn gì bổ nấy” là quan niệm quen thuộc trong tiềm thức của nhiều người Việt như ăn não bổ não, ăn gan bổ gan...

Gan lợn, bò, gà là những thực phẩm rất phổ biến trong mỗi gia đình với hàm lượng dinh dưỡng và độ đạm cao đồng thời bổ sung sắt.

Tuy nhiên, gan có lượng cholesterol cao, là cơ quan giải độc và trao đổi chất nên sẽ tích tụ chất cặn. Do đó, nếu cơ thể tiêu thụ quá nhiều thực phẩm như vậy có thể phản tác dụng.

Đặc biệt, những người bị bệnh gan nên hạn chế ăn gan động vật bởi chức năng gan rối loạn rất khó phân giải các độc tố còn sót lại. Vì khi đó, gan yếu nên khả năng chuyển hóa đã bị suy giảm. Việc bạn nạp quá nhiều gan động vật với hàm lượng chất béo cao khiến gan của bạn phải làm việc quá sức.

Ngoài ra, những người mắc các bệnh viêm gan, rối loạn chuyển hóa, người bị tăng cholesterol máu, thừa cân - béo phì, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và tiểu đường không nên ăn gan động vật.

Chúng ta cần hạn chế việc ăn quá nhiều gan trong khẩu phần hằng ngày, giới hạn khoảng 70-100g mỗi ngày. Người có sức khỏe bình thường cũng chỉ nên ăn một lần mỗi tuần.

Khi mua gan nên lưu ý chọn lựa nguồn đảm bảo vệ sinh, gan có màu đỏ sẫm tươi. Gan phải được sơ chế và chế biến kỹ lưỡng trước khi ăn, không nên ăn gan động vật chưa chín để tránh nguy cơ bị nhiễm trùng và ngộ độc thực phẩm.

Hằng ngày, bạn nên ăn uống khoa học, cân đối các nhóm dưỡng chất như đạm, đường, chất béo và các vitamin. Bữa ăn cần tăng cường các thực phẩm dễ tiêu hóa như rau xanh, trái cây tươi, các loại hạt, cá giàu omega-3.

Việc xây dựng lối sống lành mạnh, duy trì tập luyện thể thao 30 phút mỗi ngày, uống đủ nước, hạn chế rượu bia cũng tốt cho sức khỏe nói chung và gan nói riêng.