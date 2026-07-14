Video người đàn ông chơi đùa cùng thú cưng là một chú dê ta, thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội

Thú cưng có sừng

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông chơi đùa cùng con dê trưởng thành với nhiều tình tiết hài hước. Trong clip, người đàn ông giả vờ mắng, dọa phạt chú dê vì tội dẫm lên rau trong vườn.

Nghe chủ dọa, con dê không những không sợ mà còn lao đến húc, đẩy nhẹ vào người anh. Khi chú dê chuẩn bị rời đi, người đàn ông lại buông lời trêu. Ngay sau đó, chú dê liền quay lại tiếp tục húc nhẹ, đẩy ngã chủ.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ngắn nhận về gần 3 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực. Đa số người xem khen chú dê thông minh, đáng yêu, thân thiện và biết làm trò khiến chủ vui.

Trên trang cá nhân, video chơi đùa cùng chú dê 1 năm tuổi của anh Thắng đạt 2,8 triệu lượt xem

Chủ nhân của đoạn clip trên là anh Nguyễn Thắng (SN 1995, xã Kiến Minh, TP Hải Phòng). Anh Thắng rất vui và bất ngờ khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đùa vui cùng chú dê 1 năm tuổi của mình lại thu hút đông đảo người xem.

Năm ngoái, trong một ngày cảm thấy buồn chán, anh Thắng nghĩ đến việc nuôi một con dê cho vui. Ngay sau đó, anh mua một con dê 3 tháng tuổi về chăm sóc.

Tại nhà, anh cho dê con ăn lá, rau, quả trong vườn và đặt tên là Bẹ. Dù mới 3 tháng tuổi, nhưng khi về nhà mới, Bẹ đã nặng 11-12kg và rất hiếu động.

Anh Thắng xem Bẹ như thú cưng, thả rông quanh nhà. Hằng ngày, anh dành thời gian tắm và chơi cùng dê con. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, Bẹ dần thân với chủ rồi quấn quýt không rời.

Chú dê mang tên Bẹ luôn quấn quýt anh Thắng

Hiện nay, dù ở nhà hay ra đường, Bẹ cũng luôn theo chân anh Thắng. Ở nhà, mặc dù có chuồng riêng, Bẹ cũng không chịu ở mà đến nằm bên cạnh chủ.

Anh Thắng chia sẻ: “Ban ngày, nó luôn ở bên cạnh tôi. Những hôm ngủ trưa, tôi biết nó không chịu rời xa mình nên cố tình trải thảm, kê sàn gỗ cho nó nằm ngay cạnh giường.

Dù vậy, Bẹ vẫn không chịu, nhất định phải trèo lên giường nằm chung. Thậm chí tôi nằm võng, nó cũng trèo lên. Đến đêm, tôi phải dọa nạt đủ kiểu nó mới chịu vào chuồng riêng ngủ”.

Giàu tình cảm

Để giữ gìn vệ sinh cho thú cưng, anh Thắng thường xuyên tắm rửa cho con vật. Trước đây, anh thường tắm cho Bẹ bằng sữa tắm. Về sau anh thấy sản phẩm này không phù hợp nên chỉ sử dụng dầu gội đầu, dầu xả của mình tắm cho Bẹ.

Sau khi tắm, anh dùng khăn lau sạch, sử dụng máy sấy tóc để làm khô lông cho con vật. Anh tiết lộ, Bẹ rất thích được đắp chăn, vuốt ve sau khi tắm. Vì vậy, mỗi khi tắm cho thú cưng xong, anh thường cùng con vật đùa vui.

Anh tắm, sấy lông cho thú cưng của mình

Anh Thắng cũng huấn luyện cho thú cưng hiểu những mệnh lệnh cơ bản. Đến nay, Bẹ biết trèo lên xe máy khi anh Thắng gọi đi chơi. Con vật cũng biết dừng các hành động không tốt khi chủ ra lệnh…

“Trước đây, khi thấy tôi chăm sóc, yêu thương dê con một cách khác thường, hàng xóm láng giềng bất ngờ.

Nhiều người còn dị nghị, nghi ngờ tôi. Nhưng sau này, thấy Bẹ đáng yêu, biết nghe lời, quấn chủ, ai cũng thích.

Mỗi ngày, anh dành nhiều thời gian chơi đùa cùng Bẹ

Tôi thường dẫn Bẹ đi chơi cùng với mình. Mỗi khi thấy nó, người đi đường thường đến hỏi thăm, chụp ảnh. Còn ở nhà, không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng đến chơi đùa cùng với Bẹ.

Dù mới nuôi 1 năm nhưng tôi nhận thấy Bẹ giàu tình cảm. Mỗi khi tôi ra ngoài mà không thể đem nó theo, nó thường đứng ở sân kêu be be như lưu luyến.

Có lúc nó còn trèo lên chỗ cao, thậm chí leo lên ban công, sân thượng để nhìn tôi rời đi, rồi đứng ở đó chờ đến lúc tôi quay về”, anh Thắng bộc bạch.

Chú dê thường trèo lên ban công, sân thượng chờ anh Thắng mỗi khi anh ra ngoài mà không thể đem mình theo cùng

Ảnh: NVCC